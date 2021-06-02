Сколько времени нужно, чтобы зарабатывать деньги в MLM? Этот вопрос я слышу не реже трех или четырех раз в неделю. В этом посте я хочу поделиться своими мыслями о том, чего ожидать, когда дело касается зарабатывания денег в MLM. Это информация из моего личного опыта и разговоров с другими людьми в отрасли.

Позвольте мне начать с того, что я никогда не встречала никого, кто решил НАЧАТЬ бизнес, потому что находился в тяжелом финансовом положении. Начать бизнес из-за того, что вы разорены и обездолены – это ТУПИК.

Понимаете, владение любым бизнесом – это не СРАЗУ! ЁМОЁ решение ваших финансовых проблем. Если вам нужны деньги СЕГОДНЯ, вам следует устроиться на работу с частичной или полной занятостью, а не полагаться на бизнес. Большинство людей, которые присоединяются к МЛМ, чтобы быстро заработать, в конечном итоге бросают это занятие в первые 30-60 дней, потому что они не зарабатывают деньги.

Еще одна вещь, которую вы должны знать о зарабатывании денег в бизнесе, – это то, на что БОЛЬШИНСТВУ предприятий требуется несколько ЛЕТ, чтобы стать прибыльными. Не верите мне? Спросите любого, кто владел традиционным бизнесом, и он сможет это подтвердить. Забавно то, что большинство предпринимателей НЕ ОЖИДАЮТ получение больших доходов в течение первых нескольких лет в бизнесе. Они понимают, что для развития бизнеса нужно время. Они знают, что должны платить за все и всем.

Многие приходят в сетевой маркетинг, потому что они разорены или не могут найти работу. Многие присоединяются, потому что им нужны деньги СЕГОДНЯ. Вероятно, в 99% этих случаев эти люди обычно не выживают в MLM. Почему? Потому что у них были нереалистичные ожидания.

Люди, которые преуспевают в МЛМ, – это люди, которые присоединяются к МЛМ для создания Плана Б. Это люди с дневной работой или постоянным источником дохода, которые хотят выйти из гонки активного труда через несколько лет. Они смотрят на бизнес в сетевом маркетинге как на трех-пятилетнюю стратегию выхода на солидный пассивный доход или просто как на второй источник дохода. Они не стремятся быстро разбогатеть и у них есть реалистичные ожидания относительно своего бизнеса, и того сколько времени потребуется, чтобы начать зарабатывать деньги. Вы, вероятно, также слышали популярное утверждение, что большинство сетевых маркетологов не зарабатывают никаких денег. И знаете что? Большинство предприятий тоже не зарабатывают денег. Почти 9 из 10 предприятий не доживают до первых пяти лет. И основная причина того, что большинство предприятий терпят неудачу, заключается в том, что они не зарабатывают деньги.

Когда вы присоединяетесь к MLM, у вас должны быть РЕАЛЬНЫЕ ожидания. Если владелец бизнеса должен раскошелиться на шестизначные или более крупные суммы только для того, чтобы НАЧАТЬ бизнес, и не рассчитывать на то, что он будет прибыльным в течение пары лет, почему вы можете рассчитывать быстро разбогатеть в MLM? Кроме того, большинство людей тратят огромные деньги на то, чтобы поступить в колледж на четыре года без гарантии трудоустройства после его окончания. Тем не менее, они никогда не ставят под сомнение свое образование. Юристы должны ходить в школу в течение СЕМИ лет, прежде чем они начнут заниматься юридической практикой. Доктора еще дольше ходят в школу. В MLM замечательно то, что вы можете начать работать неполный рабочий день, пока у вас есть дневная работа. Вы можете учиться на ходу и постепенно вникать в эту модель бизнеса. МЛМ не предназначены для обеспечения постоянного дохода в первый год вашей работы. А вообще это возможно? Конечно. Тем не менее, маловероятно, что вы возместите свой полный рабочий день за первый год работы в сетевом маркетинге.

Предполагая, что вы собираетесь заниматься своим бизнесом по 10-20 часов в неделю, КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, я думаю, что именно это произойдет в вашем бизнесе MLM.

От 6 до 12 месяцев, чтобы зарабатывать 500 долларов в месяц

От 12 до 24 месяцев, чтобы зарабатывать от 1000 до 2500 долларов в месяц

От 24 до 36 месяцев, чтобы зарабатывать от 3000 до 5000 долларов в месяц

От 36 до 48 месяцев, чтобы зарабатывать от 5000 до 7500 долларов в месяц

От 48 до 60 месяцев, чтобы зарабатывать шестизначные числа в год

Если вы по характеру быстро отказываетесь от ответственности, то никто не может гарантировать, что вы достигнете этих результатов. Индивидуальные результаты ВСЕГДА будут отличаться. Но после изучения множества успешных людей в нашей отрасли эти цифры кажутся довольно обычными для людей, которые начинают работать, придерживаются одной компании и последовательно работают в этом бизнесе.

Чтобы представить все это в перспективе, то вы можете зарабатывать деньги (или терять деньги) в MLM. Нет никаких гарантий успеха. Все предприятия сопряжены с определенным риском. Вот почему вас называют предпринимателями. Лучшее, что вы можете сделать, – это иметь реалистичные ожидания от своего бизнеса. Научите своих новых дистрибьюторов реалистичным ожиданиям. Не придумывайте фантастические истории и не создавайте у них впечатление, что это просто и это мгновенные деньги.

Успех в любом деле сводится к упорному труду, настойчивости и, да, еще и некоторой удаче. Что хорошо в сетевом маркетинге, так это то, что он не связан с финансовым риском, присущим традиционному бизнесу, и вы можете начать работать неполный рабочий день, не покидая своей основной работы. Я думаю, что это идеальный бизнес.

Итак, сколько времени нужно, чтобы зарабатывать деньги в MLM? Что ж, решать тебе. Вам платят за производительность. Если вы производите, вам будут платить. Если вы этого не сделаете, вы ничего не заработаете! Это система оплаты на основе комиссионных и заслуг. Ваши усилия ничего не значат, если вы не приносите результатов.

Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы зарабатывать деньги в MLM? Оставьте комментарий ниже, чтобы поделиться своими мыслями. С нетерпением жду Вашего ответа.

Галина Сотникова

info@galina.ca

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