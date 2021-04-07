Говядина с красной фасолью, 350 гр (рецепт на 2 порции)

Состав: Говядина постная сырая – 300.0 г, Фасоль, белая, зрелые семена, консервированная – 30.0 г, Лук репчатый – 50.0 г, Морковь – 200.0 г, Томатная паста (рецептура) – 30.0 г, Гранат – 30.0 г, Чеснок – 5.0 г, Кабачки – 150.0 г.

Способ приготовления: 1.Кабачок и морковь обжарить на масле, добавить фарш, томатную пасту, специи и соль по вкусу. Готовить на медленном огне , притушивая 15 мин. 2.добавить конс.фасоль и гранатовые зерна и оставить на огне еще на 1-2 мин.