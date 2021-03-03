Atomy Synergy Ampoule Program

Ампулы Синергия Атоми – это набор из 4 флаконов, которые нужно применять один за другим начиная с ампулы 0. Одна ампула в неделю. Absolute Synergy Ampoule 0, 1, 2, 3 – это система, которая улучшит состояние вашей кожи всего за 4 недели!

Advanced Hydration Ampoule – содержит комплекс Вaby NMF и экстракт малахита. Комплекс Вaby NMF представляет собой капсулированный ингредиент, который схож с тем что содержится в детской коже. Он восстанавливает естественный фактор увлажнения кожи и гарантирует интенсивное и непрерывное увлажнение в течении дня. Vita Luminous Ampoule – отбеливающий эффект кожи благодаря 13 видам витаминов, витамину С и осветляющей формуле Absolute CellActive Brightening Code. 24K Gold Infusion Ampoule – 24К золота для устранения морщин + Absolute CellActive Lifting Code. В результате клинических испытаний было подтверждено, что ампула эффективна для сокращения глубины морщин и стимуляции эластичности. Miracle Rejuvenating Ampoule – Чудо-омоложение благодаря высоко-концентрированному составу + пептиды. Содержит ЕGF (эпидермальный фактор роста) стимулирующий рост клеток на молекулярном уровне, увеличивая производство коллагена.

Аппарат Skin Booster – последнее слово в южно-корейской косметологии, которое заменит нам дорогостоящие походы к косметологу! Экономия времени, денег и энергии!

Электропорация – технология, которая максимизирует эффективное проникновение косметики путем подачи небольшого электрического тока на поверхность кожи, тем самым обеспечивая более эффективную доставку, чем при нанесении косметики вручную. LED-лампа благодаря термофункции способствует глубокому проникновению активных компонентов глубоко в кожу, также способствует циркуляции крови и активации клеток кожи. Функция вибрации, которая придает коже эластичность и жизненную силу без раздражения, снимает напряжение и несёт массажный эффект, сокращая мышцы лица.

Новая техника для питания и восстановления кожи, активирующаяся непосредственно перед применением



Увлажнение / Эластичность



Отбеливание / Яркость



Лифтинг / Подтяжка



Против старения

Разбудите спящую кожу

Как применять: Смешайте активные ингредиенты основной ампулы и активной ампулы непосредственно перед использованием. Мгновенная синергия.

Основная ампула + Активная ампула

Atomy Synergy Ampoule Program – Эффективный питательный уход за кожей

Активизирует процессы нормальной жизнедеятельности кожи каждый день Помогает генерировать энергию, необходимую для кожи Восстанавливает кожу утром и снимает стресс на коже ночью Добивается гладкой кожи Обеспечивает эффект ухода за здоровым цветом кожи Чистые и мягкие ингредиенты, извлеченные из натуральных растений.

Время укреплять основу кожи и сосредоточиться на проблемах с кожей.

Состав:

Advanced Hydration Ampoule – увлажнение

1-й экстракт бересты, пропандиол, вода очищенная, метилпропандиол, диол 1,2-нуклеиновой кислоты, цетилэтилгексаноат, лизат полиферментации БП, ниацинамид, глицерин, нонапаптид 4, магний ПК A, триэптид-1 меди, 1-метил с высоким дантоин-2 -имидом, глицин, глюкозамин HCL, глутамин, глутаминовая кислота, дикалий фосфат, лизин, лейцин, цитрат магния, хлорид магния, метионин, Валин, серин, сахароза, цистеин, цитрулин, морская соль, аспарагин, аспарагиновая кислота, изолейцин, аланин, орнитин, мочевая кислота, хлорид кальция, таурин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин, Пролин, гистидин, муравьиная кислота, лактат натрия, аммиак, мочевина, гидроксид калия, экстракт ламинарии, экстракт листьев настурции, экстракт центеллы, экстракт инжира, фруктоолигосахарид, бета-глюкан, гидролол Повышенная гиалуроновая кислота, церамид Npyo I, экстракт меда, вода зеленого чая, гидрогенизированный тидрокситин, оливковое масло, масло орехов Квинсленда, масло виноградных косточек, масло семян жожоба, октилдодесес-16, декстрин пальмитат / этил Гексаноат, карбомер, бутиленгликоль, трометамин, аргинин, пальмитат сахарозы, аденозин, динатрий-DTE, фосфат натрия, пальмитоилпентапептид-4, динатрийфосфат, Каприлилгликоль, отдушка, этилгидроксилглицерин, вторично очищенная вода, экстракт бересты, экстракт малахита, диол 1,1 нуклеиновой кислоты, экстракт листьев индийского тутового дерева, экстракт цветов индийского тутового дерева, экстракт плодов ибигода, экстракт плодов ветвей, экстракт цветков алоэ вера, падуб Экстракт листьев базилика, экстракт корня куркумы, экстракт настоящей коралловой лошади, цианокобаламин

Vita Luminous Ampoule – Отбеливание, выравнивание

Экстракт фитай № 1, пропандиол, пантенол, ниацинамид, экстракт плодов витаминного дерева, глицерин, раствор бифида, изопентилдиол, метилпропандиол, бутиленгликоль, 1 гун! Сандиол, Экстракт центеллы азиатской, экстракт инжира, вода зеленого чая, транексамовая кислота, легкий аскорбилфосфат, токоферилацетат, ретинилпальмитат, биотин, тиамин гидрохлорид, фолиевая кислота, пиридоксин, тиоктовая кислота, глюкозиласперидин, Цианокобаламин, ферментация и растворение Pichia, гидролизованный белок друпина, сополимер молочной кислоты / гликолевой кислоты, поливиниловый спирт, серин, пальмитиновая кислота, глутамин, лейцин, аспарагиновая кислота, аланин, Изолейцин, глицин, глутаминовая кислота, лизин, валин, аргинин, тирозин, фенилаланин, пролин, гистидин, триптофан, рафиноза, холестерин, нонаптид-1, экстракт конопли, экстракт листьев нарцисса, Экстракт леона, гидрогенизатидрокситин, очищенная вода, октилдодецес-16, гидроксиэтилцеллюлоза, карбомер, трометамин, фруктоолигосахариды, диизатрийдитиазол, аденозин, полиглицерил- 10 Стеарат, бета-глюкан, церамид NP, гидролизованная гиалуроновая кислота, фосфат натрия, мальтодекстрин, гидролизат сахарида, пальмитоилпентапептид-4, динатрийфосфат, каприлилгликоль, Пентиленгликоль, ароматизатор, этилнуксилглицерин. Второй агент аскорбиновая кислота, маннит, мальтодекстрин, убихинон.