Atomy O-Saw Palmetto

По мере того, как мужчины достигают 40-летнего возраста, могут обнаруживаться симптомы проблем с простатой, и у мужчин более старшего возраста вероятность развития этих симптомов выше.

Это связано с увеличением простаты из-за гормонов.

В последнее время это также стало серьезной проблемой среди молодого поколения из-за их повседневного образа жизни, такого как сидение весь день, долгие часы вождения, стресс на работе, употребление алкоголя, курение и потребление мяса.

Поэтому важно поддерживать здоровую функцию простаты до появления каких-либо симптомов.

Протестируй себя сам!

У вас возникает ощущение, что ваш мочевой пузырь не был полностью пуст после того, как вы закончили мочеиспускание.

Вы должны мочиться дважды или чаще в течение 2 часов.

Струя мочи прекращается и начинается несколько раз во время мочеиспускания.

Отложить мочеиспускание сложно.

Вы должны надавить или напрячься, чтобы начать мочеиспускание.

Вы встаете ночью, чтобы помочиться.

Atomy Saw Palmetto – это добавка из 5 различных формул для мужского здоровья, которая может способствовать здоровью простаты и выносливости.

Экстракт пальмы пилы – способствует укреплению здоровья простаты.

– способствует укреплению здоровья простаты. Витамин E и селен – помогает защитить клетки от свободных радикалов.

– помогает защитить клетки от свободных радикалов. Октакозанол – помогает повысить выносливость и выносливость.

– помогает повысить выносливость и выносливость. Цинк – необходим для здоровой иммунной системы и деления клеток.

Реальная польза

Саупальметто, также известная как Serenoa repens, представляет собой веерообразную пальму, которую можно найти на побережье Флориды. Коренные американцы использовали его плоды для здоровья простаты. Ягоды растения входят в состав добавок для улучшения здоровья простаты, улучшения функции мочеиспускания, регулирования уровня тестостерона и многого другого.

Улучшить функцию мочевыводящих путей

Sawpalmetto улучшает симптомы мочевыводящих путей, связанные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) – состоянием, которое приводит к снижению оттока мочи из-за увеличения предстательной железы.

Симптомы со стороны мочевыводящих путей распространены среди пожилых мужчин и приводят к непостоянству или затрудненному мочеиспусканию.

Может способствовать здоровью простаты

Простата – это небольшая железа, расположенная между мочевым пузырем и пенисом, которая помогает поддерживать здоровье спермы.

Исследования показывают, что Saw Palmetto может поддерживать здоровье простаты и предотвращать такие проблемы, как аденома простаты и рак простаты. Может помочь регулировать уровень тестостерона Sawpalmetto часто используется мужчинами, которые хотят естественным образом повысить уровень тестостерона. Регулировка уровня тестостерона может влиять на несколько аспектов здоровья, включая состав тела, половое влечение, настроение и познание.

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