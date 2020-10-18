Как Atomy Sophora Queen помогает при менопаузе?

Большинство симптомов, связанных с менопаузой, на самом деле возникают задолго до менопаузы. У некоторых женщин менопауза проходит без каких-либо осложнений и неприятных симптомов. Но другие считают, что симптомы менопаузы ослабляют организм и начинаясь в предменопаузе продолжаются годами.

Симптомы, которые испытывают женщины, в первую очередь связаны со снижением выработки женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Симптомы сильно различаются из-за множества факторов, которые оказывают эти гормоны, и они доставляют дискомфорт женскому телу.

Признаки менопаузы и симптомы

Приливы

Ночная потливость

Ухудшение памяти

Бессонница

Головокружение

Звон в ушах

Потеря аппетита

Усталость

Нехватка концентрации

Раздражительность

Перепады настроения

Беспокойство

Депрессия

Проблемы со сном

Снижение либидо

Увеличение веса и замедленный метаболизм

Истончение волос и сухость кожи

Сохранить здоровье при менопаузе

Мы можем принять во внимание множество профилактических мер, чтобы помочь нам чувствовать себя комфортно на этой стадии. Лучший способ заботиться о своем теле во время менопаузы – это не отставать от регулярных визитов к врачу для профилактической медицинской помощи и любых медицинских проблем.

В Atomy мы рекомендуем оральные капсулы Atomy Sophora Queen, которые можно приобрести в нашем Торговом центре.

Atomy Sophora Queen – 6-компонентная многофункциональная формула для здоровья женщин в период менопаузы

Atomy Sophora Queen представляет собой поливитаминный комплекс, специально разработанный для поддержки в пременопаузе и менопаузе – он может смягчить симптомы менопаузы.

Преимущества:

Улучшает кровообращение

Укрепляет кости

Снижает уровень холестерина в крови

Улучшить самочувствие при менопаузе

Предотвращает обвисание кожи и поддерживает образование коллагена в коже

Смягчение протекания менопаузального синдрома

Atomy Sophora Queen изготовлена ​​из свежих органических трав и ферментирована биофармацевтическими препаратами, чтобы избавить вас от гинекологических заболеваний!

Ключевые ингредиенты

Экстракт софоры японской: поддержка в пременопаузе и менопаузе

Изофлавоны сои: могут помочь сохранить здоровье костей.

Гамма-линоленовая кислота: поддерживает здоровый уровень холестерина и кровеносную систему.

Витамин D: способствует усвоению кальция и фосфора, обеспечивая здоровье костей.

Витамин Е: может защищать клетки от окисления.

Витамин К: хорошо известен своей ролью в свертывании крови.

Обогащен различными добавками (экстракт Angelica gigas, экстракт гинкго билоба, масло семян сафлора, экстракт граната, экстракт куркумы)

Предлагаемое использование

Технические характеристики продукта: 550 мг х 120 таблеток

Дозировка: 2 раза в день по 2 таблетки на дозу.

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