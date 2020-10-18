Как Atomy Sophora Queen помогает при менопаузе?

Большинство симптомов, связанных с менопаузой, на самом деле возникают задолго до менопаузы. У некоторых женщин менопауза проходит без каких-либо осложнений и неприятных симптомов. Но другие считают, что симптомы менопаузы ослабляют организм и начинаясь в предменопаузе продолжаются годами.
Симптомы, которые испытывают женщины, в первую очередь связаны со снижением выработки женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Симптомы сильно различаются из-за множества факторов, которые оказывают эти гормоны, и они доставляют дискомфорт женскому телу.
Признаки менопаузы и симптомы
- Приливы
- Ночная потливость
- Ухудшение памяти
- Бессонница
- Головокружение
- Звон в ушах
- Потеря аппетита
- Усталость
- Нехватка концентрации
- Раздражительность
- Перепады настроения
- Беспокойство
- Депрессия
- Проблемы со сном
- Снижение либидо
- Увеличение веса и замедленный метаболизм
- Истончение волос и сухость кожи
Сохранить здоровье при менопаузе
Мы можем принять во внимание множество профилактических мер, чтобы помочь нам чувствовать себя комфортно на этой стадии. Лучший способ заботиться о своем теле во время менопаузы – это не отставать от регулярных визитов к врачу для профилактической медицинской помощи и любых медицинских проблем.
В Atomy мы рекомендуем оральные капсулы Atomy Sophora Queen, которые можно приобрести в нашем Торговом центре.
Atomy Sophora Queen – 6-компонентная многофункциональная формула для здоровья женщин в период менопаузы
Atomy Sophora Queen представляет собой поливитаминный комплекс, специально разработанный для поддержки в пременопаузе и менопаузе – он может смягчить симптомы менопаузы.
Преимущества:
- Улучшает кровообращение
- Укрепляет кости
- Снижает уровень холестерина в крови
- Улучшить самочувствие при менопаузе
- Предотвращает обвисание кожи и поддерживает образование коллагена в коже
- Смягчение протекания менопаузального синдрома
Atomy Sophora Queen изготовлена из свежих органических трав и ферментирована биофармацевтическими препаратами, чтобы избавить вас от гинекологических заболеваний!
Ключевые ингредиенты
- Экстракт софоры японской: поддержка в пременопаузе и менопаузе
- Изофлавоны сои: могут помочь сохранить здоровье костей.
- Гамма-линоленовая кислота: поддерживает здоровый уровень холестерина и кровеносную систему.
- Витамин D: способствует усвоению кальция и фосфора, обеспечивая здоровье костей.
- Витамин Е: может защищать клетки от окисления.
- Витамин К: хорошо известен своей ролью в свертывании крови.
- Обогащен различными добавками (экстракт Angelica gigas, экстракт гинкго билоба, масло семян сафлора, экстракт граната, экстракт куркумы)
- Предлагаемое использование
Технические характеристики продукта: 550 мг х 120 таблеток
Дозировка: 2 раза в день по 2 таблетки на дозу.
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