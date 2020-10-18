Atomy Sophora Queen
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Как Atomy Sophora Queen помогает при менопаузе?

Большинство симптомов, связанных с менопаузой, на самом деле возникают задолго до менопаузы. У некоторых женщин менопауза проходит без каких-либо осложнений и неприятных симптомов. Но другие считают, что симптомы менопаузы ослабляют организм и начинаясь в предменопаузе продолжаются годами.

Симптомы, которые испытывают женщины, в первую очередь связаны со снижением выработки женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Симптомы сильно различаются из-за множества факторов, которые оказывают эти гормоны, и они доставляют дискомфорт женскому телу.

Признаки менопаузы и симптомы

  • Приливы
  • Ночная потливость
  • Ухудшение памяти
  • Бессонница
  • Головокружение
  • Звон в ушах
  • Потеря аппетита
  • Усталость
  • Нехватка концентрации
  • Раздражительность
  • Перепады настроения
  • Беспокойство
  • Депрессия
  • Проблемы со сном
  • Снижение либидо
  • Увеличение веса и замедленный метаболизм
  • Истончение волос и сухость кожи

Sophora-Queen

Сохранить здоровье при менопаузе

Мы можем принять во внимание множество профилактических мер, чтобы помочь нам чувствовать себя комфортно на этой стадии. Лучший способ заботиться о своем теле во время менопаузы – это не отставать от регулярных визитов к врачу для профилактической медицинской помощи и любых медицинских проблем.

В Atomy мы рекомендуем оральные капсулы Atomy Sophora Queen, которые можно приобрести в нашем Торговом центре.

Atomy Sophora Queen – 6-компонентная многофункциональная формула для здоровья женщин в период менопаузы

Atomy Sophora Queen представляет собой поливитаминный комплекс, специально разработанный для поддержки в пременопаузе и менопаузе – он может смягчить симптомы менопаузы.

Преимущества:

  • Улучшает кровообращение
  • Укрепляет кости
  • Снижает уровень холестерина в крови
  • Улучшить самочувствие при менопаузе
  • Предотвращает обвисание кожи и поддерживает образование коллагена в коже
  • Смягчение протекания менопаузального синдрома

Atomy Sophora Queen изготовлена ​​из свежих органических трав и ферментирована биофармацевтическими препаратами, чтобы избавить вас от гинекологических заболеваний!

Ключевые ингредиенты

  • Экстракт софоры японской: поддержка в пременопаузе и менопаузе
  • Изофлавоны сои: могут помочь сохранить здоровье костей.
  • Гамма-линоленовая кислота: поддерживает здоровый уровень холестерина и кровеносную систему.
  • Витамин D: способствует усвоению кальция и фосфора, обеспечивая здоровье костей.
  • Витамин Е: может защищать клетки от окисления.
  • Витамин К: хорошо известен своей ролью в свертывании крови.
  • Обогащен различными добавками (экстракт Angelica gigas, экстракт гинкго билоба, масло семян сафлора, экстракт граната, экстракт куркумы)
  • Предлагаемое использование

Технические характеристики продукта: 550 мг х 120 таблеток
Дозировка: 2 раза в день по 2 таблетки на дозу.

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