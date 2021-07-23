10 способов раскрутить МЛМ бизнес в соцсетях

Всю мою жизнь я не являлась поклонником МЛМ (многоуровневый маркетинг компаний прямых продаж, сетевой маркетинг) и не считала, что люди которые их создали, зарабатывают на них реальные деньги. Чтобы прояснить ситуацию, меня не отталкивали сами продукты или компании, а оттлалкивали их методы продаж и маркетинга, и я считаю, что именно поэтому так много людей терпят крах и уходят из этого бизнеса в течении года.

Многие мои знакомые являются участниками различных MLM, и я часто вижу их плохо написанные коммерческие обращения, которые они выставляют на Facebook. Пожалуйста, ради вас же самих, остановитесь с вашей рекламой в стиле 1980-х годов. Это мусор. И это, вероятно, одна из причин, по которой никто не покупает ваши продукты. Другая важная причина заключается в том, что вы постоянно говорите о вашей свободе и фантастическом образе жизни, потому что вы продаете этот продукт и только поэтому все, кого вы знаете, также должны подписаться на его продажу. И как прекрасна эта компания! Я уверена, что в вашей жизни нет ничего особенного, потому что я вижу, как вы пишете о том, что вы не можете полететь куда-нибудь в отпуск и не можете позволить себе купить что-то приличное.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

На самом деле, я вообще не особо разбираюсь в ваших продуктах. И это серьезная проблема практически для всех сообщений MLM, которые я вижу на Facebook. Вы так заняты, пытаясь убедить меня присоединиться к этой компании, что вы забываете рассказать мне о продуктах. Сообщения о преимуществах вашей компании, а также о системе скидок, на самом деле бесполезны, если я не доверяю вашему продукту.

Вы ведь ничего не рассказываете о продукте и я не знаю, чем он может мне помочь и почему именно этот продукт? Что уж такого в нем особенного?

Приведу вам пример. Я много лет пользуюсь косметикой Elemis*. Она недешева. Но она хорошая, и я её люблю. Баночка с увлажняющим кремом стоит 120 долларов. Я, вероятно, могла бы купить 5 банок увлажняющего крема в некоторых MLM по той же цене. Так почему же я продолжаю покупать свой за 120 долларов? Потому что мне продали прямую для меня пользу. Это антивозрастное средство, в нем есть все необходимые ингредиенты, а так же крем очень экономичный в использовании, этой баночки хватает на год. Если бы мне показали преимущества другого продукта и продемонстрировали мне его ценность, тогда, возможно, я сменила бы бренд.

* Компания Elemis была продана Южнокорейской компании Carver Korea Co. в 2019, что еще раз доказывает, что Корея – титан в косметической отрасли на мировом рынке.

Пришло время отказаться от того, чему вас учили

Итак, если вы собираетесь отказаться от избитых копи-пейст предложений о продажах, есть 10 способов продвинуть свой MLM-бизнес с помощью социальных сетей. И это не похоже на робота, работающего на разряженных батареях, потому что он отчаянно нуждается в продаже до того, как их вышестоящие звенья запросят результаты за эту неделю. Потому что это именно то, что делает каждый другой человек в MLM. А ты не похож на других! Ты продаешь удивительный продукт, который, как оказалось, можно купить только у МЛМ компании.

1. MLM – ЭТО БИЗНЕС. ОТНОСИТЕСЬ К НЕМУ КАК К БИЗНЕСУ

Одна из главных вещей, которая отталкивает меня от общения с людьми из MLM, – это их постоянные бизнес публикации на своей личной странице в Facebook. Во-первых, это раздражает. Во-вторых, это сбивает с толку. В одном посте, это детские фотографии лиц, измазанных шоколадом, в следующем – ваша прекрасная жизнь (благодаря гелю алоэ вера) и что я тоже могу эту сказку получить! Ваш MLM – это бизнес, ведь вы платите с него налоги. Просто ведите себя как бизнес.

Запомните – это важно! Использование личных страниц для бизнеса запрещено условиями Facebook. Вот почему, БГ, я имею в виду Марка Цукерберга, создал бизнес-страницы. Только их вы можете использовать для бизнеса. Используйте бизнес-страницу, для того что бы чтобы продавать: экстракты растений, соки, веганскую еду, мультиварки и тп. Конечно, можно делиться разными постами на своей личной странице, но когда подавляющее большинство ваших постов в Facebook посвящено вашему MLM, вы сбились с пути. Вернитесь обратно на свою бизнес-страницу.

Бизнес-страница – это не группа. Это другое. И если вы пригласите меня в группу, которя мне не интересна, я не подпишусь. Facebook прекрасно знает, что MLM используют группы для рассылки спама, я имею в виду публикации, о своих продуктах. Имейте это в виду. Мы рассмотрим спам дальше по списку.

Красиво оформленная бизнес-страница с четким изображением заголовка и использованием всех функций, которые предоставляют бизнес-страницы, выделит вас среди многих участников MLM. Будь уникальным. Будь бизнесменом.

2. ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Имидж – это все, особенно в бизнесе. Если внешний вид и ощущение того, как вы представляете свои продукты, не соответствуют действительности, вы проиграете битву. Я сбилась со счета, сколько раз я видела фотографии продуктов MLM, сделанные с неопрятным фоном, плохим освещением и без реального кадрирования.

Я не говорю, что вам нужно вкладывать деньги в оборудование для фотосъемки, можно обойтись вашим телефоном. Но посмотрите на свое окружение. Положить товар на пол для фотографирования – это нормально (пока пол чистый), но когда я вижу беспорядок на заднем плане, а освещение такое плохое, что продукт еле просматривается, это выглядит любительским. Вы бизнес, а не любитель.

По возможности делайте снимки днём при естественном освещении. Наведите порядок, чтобы на заднем плане ничего не было (особенно детских игрушек). Посмотрите фото продуктов в журналах. Посмотрите, как выстроились кадры. Под какими углами стоит изделие. Есть ли в кадре реквизит? Если это продукт для макияжа, как насчет того, чтобы модель или даже вы сами наносили макияж, держа палитру или флакон рядом с вашим лицом?

Не думайте, что, разместив фотографию продукта, я сразу же захочу его купить. Где крючок? Напишите хороший отзыв, в котором рассказывается о преимуществах этого продукта и о том, какую ценность он мне принесет. Проверьте орфографию, грамматику и пунктуацию, не говорите слишком неформально. Помните, все должно быть профессионально, по-деловому.

3. ПРЕКРАТИТЕ РЕКРУТИРОВАНИЕ!

Многие специалисты по MLM забывают, что большинство людей на самом деле не хотят регистрироваться, чтобы присоединиться к этой замечательной компании, в которой вы работаете. У них есть работа и жизнь с кучей проблем. Они просто хотят купить баночку с увлажняющим кремом и все. Если крем им понравится, они купят больше. И если вы не наглый и напористый продавец, они, скорее всего, согласятся купить и другие товары. Помните, когда вы постоянно говорите о скидках, которые они получат, если зарегистрируются в МЛМ, и обо всех бонусных поездках в ХХХ, которые они заработают, вы их оттолкнете. Потому что они этого не хотят. Им просто нужен продукт.

Когда я прихожу в Holt Renfrew, чтобы купить продукты, девушка за прилавком не пытается нанять меня для работы на них. Она может попросить меня подписаться на карту их скидок или на рассылку новостей по электронной почте. Она вполне может предложить другие продукты или рассказать мне о подарочном наборе, который содержит продукт, который я хочу, и я получу что-то еще бесплатно. Но это все, что нужно. Я понимаю, что вас принуждают к найму. Но золотое правило маркетинга – знай своего клиента. Я последний человек на земле, который присоединится к MLM и я не одинока. Просто покажи мне продукты и все.

Я потеряла счет тому, сколько раз люди пытались завербовать меня в свой MLM. Говорят, это потому, что я хорошо разбираюсь в маркетинге и могу вдохновлять. К сожалению, в тот самый момент я вычеркнула их и их продукцию, и никогда не куплю их. НИКОГДА.

4. БЛОГЕРСТВО

Отличный способ продемонстрировать свои продукты и рассказать о них – написать сообщение в блоге. Вам не нужно начинать создавать модный веб-сайт, если вы не стремитесь привлечь трафик к онлайн-продажам, но создание блога не только поможет вам лучше продемонстрировать свои продукты, но и поможет с вашим личным брендом.

Многие люди, занимающиеся MLM, перескакивают из одной компании в другую. На самом деле это еще одна неприятная вещь, когда они постоянно публикуют сообщения в Facebook. Поэтому важно, чтобы вы могли брать с собой клиентов, куда бы вы ни пошли. Один из способов сделать это – создать свой личный бренд, то есть ваше собственное (деловое) присутствие в социальных сетях. И простой способ начать – это личный блог.

Например, если вы занятая работающая мама и товары, которые вы продаете, приносят пользу вам как работающей маме, логично, что они принесут пользу и другим работающим мамам. Так почему бы не вести блог о своей занятой жизни и не включить в это обсуждение свои продукты. К примеру, вы любите какой-то БАД. Почему вы пьете его каждый день? Расскажите и покажите нам! Не думайте, что ваша аудитория все и так знает и зачем ей объяснять. Просто покажите, как вы это делаете.

Косметические продукты – покажите нам, как ими пользоваться. Отзывы о них привлекают. Напишите о них красивый многословный контент, на который вы можете ссылаться на своих страницах в социальных сетях. Вам нужен собственный уникальный контент, иначе вы снова станете еще одним MLM-роботом. Никому не нравятся дуплицирующие чужой материал роботы.

5. ДЕЛАЙТЕ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ

Мы согласились с тем, как важно стать профессионалом в своем бизнесе, но, лично я убедилась в том, насколько важны хорошие фотографии и как они выделят вас среди других. Особенно, если вы планируете использовать Instagram. Интересное фото выделяется, размытое и невнятное теряется в потоке. Вам нужно выделяться, потому что вы находитесь на очень конкурентном рынке.

Когда вы публикуете плохое изображение своих продуктов, это не только не демонстрирует ваш продукт, но и не добавляет вам плюсиков. Сейчас я не особо увлекаюсь саморекламой, но вы должны произвести правильное впечатление. Все должно говорить о том, что вы мотивированы, увлечены и профессиональны. Ваша осведомленность вызывет уважение, симпатии и как итог – доверие, поэтому люди будут уверены в покупке именно у вас.

Повторюсь, ваш телефон идеально подходит для съемки качественных изображений. На YouTube есть буквально тысячи обучающих видео, которые помогут вам делать потрясающие снимки. Потратьте некоторое время на просмотр и обучение. Время будет потрачено не зря.

Еще раз о фотографиях. Когда вы публикуете ваши “пьяные” фотографии на своей личной странице, и на ней же публикуете инфо, где вы пытаетесь продать мне программу очищения от токсинов, думаете, вы сможете убедить меня в ее пользе?

6. ВИДЕО

Видео убило радио, и теперь оно убивает посты в социальных сетях. YouTube – это ваш шанс действительно выделиться.

Видео – идеальный способ продемонстрировать свою продукцию. Делайте короткие, четкие и хорошие видеоролики, демонстрирующие вашу продукцию. Возьмите косметический продукт, пригласите подругу и покажите нам, как это работает. Продукт декоративная косметика – сделать макияж. Кухонные принадлежности – приготовьте блюдо. Продемонстрируйте свои продукты в действии, а не просто сидите и рассказывайте мне о них, размахивая ими перед камерой. Если вы дадите мне почувствовать, что этот продукт – именно то, что мне нужно, показав мне его преимущества, стоимость не будет иметь значения.

Вам не понадобится много профессионального записывающего оборудования, просто убедитесь, что звук и изображение четкие. Освещение очень важно. Включить на запись и вперед. И не волнуйтесь, если в процессе вы сделаете массу ошибок. Вы можете легко отредактировать их и использовать в качестве эпизодов в конце вашего видео.

Пусть все ваши друзья и знакомые посмотрят ваше видео, оставят отзыв или нажмут на колокольчик. Не важно, что первые ваши видео не идеальны, главное начать. И никого не волнует, что подумают остальные! Это ваша мечта, ваша работа и ваш опыт на пути к лучшей жизни. Готовы ли вы делать то, чем не хотят заниматься другие партнеры в вашей компании? Я просто уверена, что большинство людей из MLM не будут снимать видео. Так что действуйте!

Несколько видео редакторов для начинающих:

7. СОЗДАВАЙТЕ СПИСКИ ЭЛЕКТОРОННЫХ АДРЕСОВ

Если вы правильно используете свои социальные сети, вы сможете создать аудиторию, которая останется с вами надолго. Почему бы не побудить их подписаться на вашу новостную рассылку? Несмотря на то, что мы думаем, что все общение и контакты происходят в социальных сетях, большинство из нас по-прежнему проверяет электронную почту. Так что красиво оформленный ежемесячный флаер от вас с предложениями и новостями о продуктах может сработать эффективно. Ваши письма не останутся незамеченными. Для рассылки можно воспользоваться бесплатным сервисом MailChimp. Привлекайте трафик в социальных сетях на страницу регистрации по электронной почте и добавляйте в свой список.

Однако, прежде чем вы воодушевитесь и начнете рассылать красивые предложения, помните – спамить нельзя! Не злоупотребляйте электронной почтой клиентов. Ознакомьтесь с правилами регистрации и спама на сервисе рассылок. Никогда не добавляйте адреса электронной почты в свой список без согласия людей. На ваших страницах регистрации четко укажите, на что люди подписываются. Если начнете спамить, то вашу почту получатель просто заблокирует, а сервис по рассылке закроет ваш акаунт. Еще и штраф влепят.

8. ПРЕКРАТИТЕ СПАМИТЬ!