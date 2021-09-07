19 самых распространенных причин отказов от MЛM и как с ними справиться

В самом начале МЛМ карьеры вы морально и эмоционально не готовы к отказам, потому что у вас нет опыта в ведении бизнеса и закрытии сделок. Именно разочарование после отказов заставляет вас почувствовать себя некомфортно и уйти от этого увлекательного занятия – развития в сетевом маркетинге.

Давайте разберемся, что на самом деле заставляет воздушный шар нашей надежды на успех быстро стуститься на землю. Страх отказов? НЕТ! На самом деле, это – наши с вами слишком радужные ожидания, именно они замедляют и опускают вас на землю.

1. Научиться принимать отказы – это выход из зоны комфорта.

Примеры из нашей жизни:

Что бы получить красивое тело и добиться результата, нужно морально и физически, очень долго и “некомфортно” его напрягать в тренажерном зале. И делать это регулярно.

Что бы излечиться от неприятной болезни, вам, возможно, придется почувствовать себя “некомфортно” в кабинете врача.

Если вы хотите успеха в бизнесе, вам должно быть нелегко и “некомфортно” строить его с нуля.

Я вспоминаю слова своего первого работодателя в иммиграции, который при расставании с очередным неудовлетворенным клиентом, с улыбкой говорил: “Придут другие!” И это всегда работало.

2. Отказ от предложения происходит не потому, что вы лично кому-то не нравитесь.

Вы долго ходите по торговому центру и в конце концов, улыбающийся сотрудник спросит у вас: «Чем я могу вам помочь?» – на что вы часто отвечаете: «Я просто смотрю». И насмотревшись вы выходите из магазина не потому, что вам не понравился этот человек, а потому, что вас “не зацепили” продукты.

3. Гусарская шутка: Нет тех, кто отказывает, есть те, кто плохо просит.

Я уже давно перестала стесняться просить о том, что мне нужно для достижения моих “земных” целей. Согласитесь, что ждать и догонять – это самые пренеприятные состояния. Просьбы о помощи, о консультации, об участии в чем-то, настолько естественны для природы любого человека, что пора прекращать рефлексировать по этому поводу. Многим людям нравится быть для кого-то полезными и быть вовлеченными в какой-то процесс, это повышает их самооценку.

4. Неподходящее время, не сейчас, позвоните позже – вас динамят, потому что

В ДАННЫЙ МОМЕНТ люди не нуждаются в вашем продукте и предложении, но обычно, все без исключения готовы инвестировать в то, что решит их проблему СЕГОДНЯ. Дело не в том, что им не нужны ваши продукты. Дождитесь подходящего времени. Лично я, как хороший садовник всегда проверяю свой садик, не забываю полить и подкормить 🙂 Время от времени напоминайте о себе, говорите о том, что интересно именно этому человеку и вы станете ему интересны уже тем, что уважаете его. Рано или поздно наступит момент, что именно ему будет неудобно вам отказать. Время работает на нас, когда у нас есть четкая задача.

РАЗБОР ОТКАЗОВ

1. Мне нужно подумать

Значит, у тебя есть вопросы и ты можешь задать мне их прямо сейчас Вместо того, чтобы думать, не лучше ли сразу узнать. Что тебе нужно знать, чтобы принять решение? Если бы я могла показать тебе, что можно покупать этот продукт без обязательств или контракта, ты бы зарегистрировался? Назови мне три основных причины, которые мешают тебе зарегистрироваться в этом магазине, как покупателю?

2. У меня нет времени

Тебе не нужно время, у меня есть время. У тебя есть люди. Мы можем использовать мое время, чтобы сделать это вместе с тобой. Вот именно поэтому я и позвонила тебе сегодня. . . чтобы высвободить твое время. Этот бизнес хорош именно тем, что ты можешь заниматься им, не тратя на него много времени. То, чего ты не умеешь и не понимаешь поначалу можно делегировать опытным спонсорам.

3. Только люди наверху зарабатывают деньги

Разве это не то же самое, что происходит на твоей работе сегодня? Ты никогда не заработаешь столько денег, сколько твой директор. Этот бизнес приносит вам столько, сколько вы стоите. Часто людям платят больше, чем их вышестоящим звеньям. Если бы я могла показать, как ты можешь заработать столько же денег, сколько люди наверху (или даже больше), ты занялся бы этим?

4. У меня уже есть работа

У людей есть страхование жизни, страхование автомобилей, страхование здоровья, есть ли у тебя страхование доходов? Хорошо, что сегодня есть работа, но завтра тебя могут уволить. Нет работы, нет дохода. Давай я покажу тебе, что нужно сделать для получения дополнительного дохода. Статистика показывает, что более 50% недвижимости можно было бы сохранить во время кризиса, если бы в каждую семью поступила лишняя тысяча долларов.

5. Я не люблю людей

Допустим, но себя то ты любишь? У тебя есть знакомые? Я люблю людей, дай мне своих людей, и смотри, как я с ними работаю.

6. Я знаю тех, кто потерял деньги, занимаясь сетевым маркетингом

Да, вполне возможно, что кто-то потерял, это правда, но причину по которой они потеряли ты вряд ли узнаешь. Если я смогу показать тебе, как сохранить деньги, начиная частичную занятость в новом бизнесе, ты посмотришь? Я объясню все детали, и шаги. Повторив шаги опытных людей, ты не только не потеряешь, но и приобретешь новую профессию (или это станет дополнительным хобби), в которой параллельно бесплатному обучению, ты откроешь в себе новые таланты, станешь блогером или специалистом по маркетингу в соцсетях.

7. У меня нет денег

Если я могу конкретно показать вам, как вернуть ваши деньги за 30 дней, будет ли это иметь значение? В большинстве случаев проблема не в деньгах. Проблема в том, что вы не доверяете продукту или самой возможности заработать дополнительно. Если бы я могла показать тебе, как зарабатывают деньги в сетях, ты бы согласился?

8. Что это?

Это то, о чем я пытаюсь вам рассказать, но это (ссылка на видео, брошюра-каталог, запись с вебинара) объясняет это лучше, чем я. (В этом случае, обязательно иметь ЛИЧНУЮ онлайн страничку, где все материалы от ваших спонсоров выложены и есть форма-заявка на регистрацию).

9. Я не люблю продавать

Я тоже! Вот почему мы не продаем, мы показываем, что есть такой продукт, который можно купить только у этой компании, а затем позволяю им принимать собственное решение.

10. Это пирамида

Пирамиды – это когда деньги меняют на деньги, а товаров или услуг нет. Наш продукт (расскажите им о своем продукте) Что такое пирамида? (позвольте им объяснить это вам). Обычно все рассказывают о том, что тот, кто наверху зарабатывает все деньги. Если они так говорят, спросите: – Почему вы продолжаете работать на своей работе, зная, что ваше руководство зарабатывает больше? Меня не смущает и вполне устраивает свободный график работы. Я представляю серьезную компанию и качественный продукт / услугу.

11. Слишком большая конкуренция

Мы в бизнесе много лет, но в компанию по-прежнему приходят тысячи людей. В Соединенных Штатах проживает более 300 миллионов человек, и половина из них любят бургеры, но не смотря на высокую конкуренцию между McDonald’s, Burger King и Wendys у них все еще есть клиенты! Конкуренция – это хорошо, когда у вас есть уникальный продукт. Давай я покажу тебе

12. Я могу найти ваши товары дешевле

Да, вы можете найти их дешевле, но посмотрите в чем подвох. Если вам будут рассказывать про “дешевле”, покажите им свой продукт, его объем, сертификаты и состав. Затем сравните.

13. Мне нужно посоветоваться с женой / мужем

Я понимаю, давайте встретимся в Zoom (назовите время встречи). Пригласи на встречу одного из твоих спонсоров, возможно тебе будет легче вести диалог. Отлично! Сейчас лучшее время для встречи, мне так проще будет отвечать на ваши вопросы и продемонстрировать продукты.

14. На каком ты уровне / сколько ты зарабатываешь

Моя цель – заработать (выбрать сумму в долларах) к концу месяца, я нахожусь на пути к заработку (выберите сумму в долларах) к концу месяца. Я только начал, но с помощью моих вышестоящих руководителей, моя цель (выбрать сумму в долларах) на месяц.

15. Я никого не знаю

Если бы я могла показать тебе, как легко познакомиться с большим количеством людей, ты бы согласился этому научиться? У тебя есть работа? Посмотрим, с кем ты общаешься каждый день. Тебя не знают? Пора обратить на себя внимание, от этого твоя репутация не пострадает.

16. Я не знаю как это сделать

Многие люди не родились со знанием того, как вести бизнес, но у них есть наставники, которые помогут им добиться того, чем они являются сегодня. Ваши спонсоры – ваши наставники. Вот поэтому компания и внедрила простую систему, позволяющую тебе обучаться новым навыкам, чтобы стать лидером.

17. Я занимался сетевым маркетингом раньше – не пошло

Расскажи мне, что произошло (скорее всего, они что-то делали неправильно или их невозможно было научить). Если бы у вас был правильный подход с правильным обучением, вы бы попробовали еще раз? МЛМ работает так же, как работает франшиза. Если у вас была франшиза, и генеральный директор научил вас правильно, а она провалилась, значит ли это, что франшиза не работает? Если я смогу показать тебе, как заставить систему работать, ты попробуешь еще раз?

18. Я не хочу предлагать родственникам и близким друзьям

Было бы лучше, если бы я предложила им? Если бы я могла показать тебе, как сделать это без твоих друзей и семьи, ты бы вник в это?

19. Я не из тех, кто будет занимается сетевым маркетингом

Ты когда-нибудь рекомендовал фильм или ресторан? Тогда ты уже занимаешься сетевым маркетингом, тебе просто за это не заплатили Что такое сетевой маркетинг (ждите ответа). Если бы я могла показать тебе, как заниматься сетевым маркетингом без (их ответа), ты бы послушал?

В моей жизни это стало уже правилом – анализировать свое окружение. Люди, которые вроде как близкие, не приходят вам на помощь в трудную минуту. И наоборот, люди от которых вы этого не ожидали, скорее всего и помогут. И какой из всего этого вывод? Люди помогают людям в жизни и в бизнесе. Они учат нас, мы учим их. Так что, ребята, ищите СВОИХ людей!

Я привела примеры из моей скромной практики. Эти варианты ответов отсеивают заинтересованных потенциальных клиентов от не заинтересованных. Вот почему некоторые ответы на возражения начинаются с: “Если бы я, ты бы. . . ”

Ну уж когда звучит категорическое “Нет” или извинения, … СЛЕДУЮЩИЙ и обязательно придут другие.

Ваша Г. Сотникова

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