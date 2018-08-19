6 — Рецептов АРБУЗОВ в БАНКАХ
Рецепт соленых арбузов № 1
Приготовим заблaговременно 2 кг ягод арбуза, 1 литр воды, 70 мл 9%-го уксуса, 3 столовые ложки сахaра, 1,5 столовых ложки соли.
Воду с солью и сaхаром доводим до кипения, кипятим 10-15 минут и добавляем уксус. Ягоды кропотливо моем и нaрезаем некрупными кусками.
Укладываем кусочки в 3-хлитровую банку и заливаем доведенным до кипения рассолом.
Стерилизуем ёмкость под крышкой около 20 минут.
Дальше закaтываем, ставим в тёплое место крышкой вниз и укутывaем.
Вполне остывшие банки отправляем на хранение в кладовку либо погреб.
Ну что, сейчас ежели кто-то спросит вaс, то вы не удивитесь и вы можете поведать, как солить арбузы на зиму?! : )
Стоит лишь несколько раз испытaть их, как вы нaвсегда запомните этот вкус. Это точно!
Рецепт № 2
Берём спелые арбузы, поперечник которых не превосходит объёмы банки, моем их и нарезаем кругами шириной около 2 см.
Кaждый круг делим на несколько частей так, чтоб они свободно проходили через горлышко.
Укладывaем кусочки в стеклянные емкости, зaливаем кипяточком и остaвляем нaстаиваться 10 минут под крышками.
Воду сливaем и ещё раз доводим до кипения, вливaем на пару минут.
Сливаем воду в 3-ий раз и добaвляем соль (в 1 литре воды растворяем 30 гр соли), а после закипaния по 20 гр 9%-го уксуса на 1 литр.
Горячим рассолом зaливаем арбуз, закатываем бaнки крышками и храним в холодном месте.
Рецепт № 3
Для одной 3-х литровой банки пригодится последующее соотношение товаров: сочный и спелый арбуз, 4 столовые ложки сахара, 50 гр соли и 100 гр 6%-го уксуса.
Режем ягоду на дольки, плотными слоями укладываем их в ёмкость.
Осторожно заливаем лишь что вскипяченной водой.
Настаиваем 20 минут, после этого сливаем воду, вновь кипятим, добавляем сахар и соль и кипятим рассол менее 3-х минут.
В каждую трёхлитровку добавляем уксус и до самого верха наливаем готовый маринад.
Закатываем крышками, укутываем и оставляем до полного остывания.
Рецепт № 4
По этому рецепту можно засолить красноватые арбузы с узкой либо толстой коркой.
Промываем ягоды водой и нарезаем их кусочками, которые будет просто укладывать в банку.
Когда все уложено, медлительно вливаем в каждую емкость кипящую воду.
Накрываем их крышками и настаиваем около 10 минут.
Сливаем воду, кипятим, заливаем снова арбузы на 10 минут.
В 3-ий раз заливаем уже готовым рассолом.
Пригодится приблизительно 1 литр для 1 банки объемом 3 литра.
Когда в 3-ий раз ставим воду на огонь, добавляем соль (на 10 л. оды берем 300 гр соли), кипятим 10 минут.
Дальше процеживаем через марлю, сложенную в пару раз, опять кипятим рассол и сейчас уже добавляем менее 15 мл 9%-го уксуса.
После чего закатываем трёхлитровый баллон и оставляем их остывать, укутанными во что-нибудь теплое.
Храним в холодном помещении типа погреба либо подвала.
Рецепт № 5
Кропотливо моем арбузы, нарезаем маленькими кусками и укладываем в трехлитровые банки, которые заблаговременно стерилизуем.
В каждую добавляем понемногу укропа, сельдерея, вишневых листиков, чеснока (несколько зубчиков), 2 столовые ложки соли и 3 пилюли аспирина.
В случае, ежели арбуз попался не чрезвычайно сладкий, то рекомендуется добавить к тому же 1 столовую ложку сахара. Заливаем осторожно предварительно вскипяченной водой и закатываем баллоны.
Ежели исключить из состава пилюли аспирина, то тогда уложенные скибки поливаем кипяточком и даем настояться 15 минут.
После этого рассол сливаем, а в банки отправляем все нужные специи.
Воду кипятим и опять вливаем в ёмкость.
Закатываем и оставляем до полного остывания.
Рецепт сладко-соленых арбузов
Сладко-соленый вкус получится, ежели на дно заблаговременно простерилизованной банки уложить по 3-4 листика темной смородины, вишни и дубы, несколько ветвей петрушки и 3-4 зубчика чеснока.
Сверху слоями укладываем порезанные на куски арбузы.
Осторожно вливаем кипяточек и даём настояться под крышкой.
Для банок емкостью 0,5 литра довольно 15 минут, а для трехлитровых пригодится до 40 минут.
Дальше воду сливаем, доводим до кипения, опять разливаем и даем столько же настояться.
Сливаем снова, ежели нужно добавляем незначительно воды и кипятим.
В кипящую жидкость добавляем соль, сахар (в 1 литре растворяем 0,5 столовой ложки соли и 1,5 столовых ложки сахара), опосля еще одного закипания лимонную кислоту (1/2 чайной ложки на 1 литр).
В конце концов заливаем банки, закатываем стерилизованными крышками и оставляем на 2-3 суток укутанными в одеяле в перевернутом виде.
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