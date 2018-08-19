Главная аксиома любви звучит так:

нормальная любовь всегда взаимна. Человек, у которого нормально настроены локус контроля и самооценка, любит только взаимно.

Если вы знаете о том, что ваша любовь не взаимна и продолжаете любить, это означает, что вы либо плевать хотели на чувства другого человека, либо убеждены, что способны добиться его любви.

То и другое говорит о том, что с локусом контроля у вас большие проблемы, вы отрицаете субъектность того, кого любите, считаете его своей вещью, которой вы можете навязать свои желания.

Уважение к другому человеку не позволит вам досаждать своей любовью и выпрашивать его любовь, если он сам не любит вас в полной мере. Вы не думаете, что будете молиться на него и ему станет приятно от молитв ненужного человека, что вы будете служить ему и он с радостью примет ваше рабство.

Марина Комиссарова

Психолог