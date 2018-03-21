Нежнейшие заварные блинчики!

Приготовление:

1. Ставим чайник на огонь, пока дойдет дело до кипятка, он как раз закипит. А пока в большую миску выливаем молоко. Добавляем в него яйца.

2. Добавляем сахар по вкусу. Если вы хотите приготовить несладкие блины, то пары столовых ложек будет достаточно.

3. Просеиваем муку в тесто и начинаем перемешивать.

4. Добавляем растительное масло. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем соду.

5. Чайник уже закипел. Наливаем стакан кипятка в тесто. Сода среагирует с кипятком и немного вспенится.

6. Хорошо перемешиваем тесто, должно получиться ровное тесто без комков. Разогреваем сковороду для блинов. Смазываем ее жиром, выливаем одну полную ложку теста и распределяем его быстро по поверхности, вертя сковородой в воздухе. Обжариваем блинчик с одной стороны до золотистых краев.

7. При помощи лопатки переворачиваем блинчик. Обжариваем с другой стороны и снимаем со сковороды. Блины готовы, зовите всех к столу.

Приятного аппетита