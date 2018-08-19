Закуска из кабачков и болгарского перца

Ингредиенты:

кабачки — 3 кг (прокрутить на мясорубке с крупной решёткой), перец болгарский — 5 шт (прокрутить на мясорубке), томатная паста — 700 г, масло растительное — 1 ст, сахар — 1 ст, соль — 3 ст л, уксус 9% — 3 ст л, чеснок — 5 зубчиков( пропустить через пресс), пучок зелени петрушки, чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Растительное масло налить в кастрюлю с толстым дном, разогреть, добавить томатную пасту, положить кабачки, перец болгарский, чеснок, сахар, соль, измельченную петрушку. Тушить 40 минут после закипания на медленном огне, часто помешивая. За 5 минут до окончания приготовления влить уксус. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.