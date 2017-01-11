Салат из тунца с жареным луком

Красный лук (2 средние головки перьями) слегка обжарить на оливковом масле, чуть приправить солью, перцем, молотым кориандром, добавить немного коричневого сахара и сбрызнуть гранатовым соусом. Тунца нарезать небольшими кубиками, чуть замариновать в соевом соусе и тоже очень быстро обжарить (внутри он должен быть полусырой).

Микс салатов (у меня под рукой была рокка и корн), немного кинзы (очень кстати), кудрявая петрушка и томаты черри. Заправка — оливковое масло, гранатовый соус и чуть лимонного сока.