Крепвиль — коронный торт французской кухни

В моем детстве все было просто, шоколадка с родительской зарплаты или аванса, и торт Сказка или Малышок из хлебного отдела ближнего гастронома. Мама много работала и если у нее и проявлялся кулинарный энтузиазм, то только в форме творожных пончиков во фритюре и яблочного пирога на панировочных сухарях. Торты я не помню. Но мой первый и вкусный домашний торт в гостях я запомнила на всю жизнь. Сколько интриги было вокруг, все хвалили хозяйку, просили рецепт, и торт этот назывался Наполеон! То, что сегодня предлагают полки кондитерских: сухое, крошащееся и называется Наполеон — совсем не тот, нежный, малосладкий шедевр из моего детства. Я называю его Крепвиль, что бы не ассоциировать с коммерческим Наполеоном и предлагаю вам повозиться :)-

Ингредиенты:

Тесто для коржей:

80 г сливочного масла комнатной температуры

100 г сахара

2 яйца

300 мл молока

1/2 ч.ложки разрыхлителя

800-900 г муки

Заварной крем со сгущенным молоком:

650 мл молока

семена 1 стручка ванили (опционально)

3 яйца

4 ст.ложки крахмала

1 банка варенного сгущенного молока

120 г сливочного масла комнатной температуры

Процесс

Коржи:

В миске сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и еще раз взбить миксером до объединения. Добавить молоко, перемешать. Часть муки смешать с разрыхлителем, просеять и добавить к маслянно-молочной смеси. Постепенно добавить всю муку. Смотрите по консистенции: тесто должно получиться мягким, но не должно липнуть к рукам. Накройте миску с тестом и дайте постоять в теплом месте полчаса. (Тем временем можно приготовить заварной крем). Духовку разогрейте до 170 С. Тесто скатайте в «колбаску» и разделите на 20 ровных частей. Каждую часть очень тонко раскатайте до нужного размера (у меня 22 см). Я делала так: раскатывала тесто на силиконовом коврике, тесте к нему хорошо приставало и не «садилось». Затем сразу же вырезала кольцом для тортов круг нужного диаметра. Обрезки оставались вокруг, после выпечки становясь золотистого цвета, как раз подходящего для обсыпки торта. Пока выпекался один корж, раскатывала другой. И так чередуя все 20 коржей. Коржи выпекала примерно 4-5 минут, до слегка золотистого цвета. Я рекомендую заранее приготовить крем и сразу, пока еще коржи теплые, смазывать их кремом, так они не подсохнут и не выгнуться, а торт получиться ровный и аккуратный. Обрезки от коржей измельчите до желаемого размера или совсем в мелкую крошку и оставьте их для покрытия торта.

Заварной крем:

Сгущенное молоко отварите. Для этого целую банку сгущенного молока опустите в холодную воду и варите на слабом огне в течение 2 часов. Следите, чтобы вода не выкипала и подливайте горячую воду, если это необходимо. Или можете взять готовое варенное сгущенное молоко. В сотейник налейте молоко и добавьте семена 1 стручка ванили, доведите до кипения. Пока молоко нагревается, в миске взбейте яйца и крахмал до побеления и увеличения в объеме. Продолжая вбивать яйца, влейте горячее молоко и еще немного перемешайте. Верните смесь на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Старайтесь, чтобы не образовывались комочки. В случае, если комочки все-таки появились, протрите смесь через сито. Остудите заварной крем. Сливочное масло взбейте с варенным сгущенным молоком. Продукты должны быть комнатной температуры. Смешайте заварной и масляный крем.

Сборка:

Каждый корж обильно смажте кремом. Не забудьте оставить крем для верхнего коржа и бочков. Обрезки от коржей измельчите в крошку и обсыпьте смазанный кремом торт. Уберите торт на ночь в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.