Крепвиль — коронный торт французской кухни
В моем детстве все было просто, шоколадка с родительской зарплаты или аванса, и торт Сказка или Малышок из хлебного отдела ближнего гастронома. Мама много работала и если у нее и проявлялся кулинарный энтузиазм, то только в форме творожных пончиков во фритюре и яблочного пирога на панировочных сухарях. Торты я не помню. Но мой первый и вкусный домашний торт в гостях я запомнила на всю жизнь. Сколько интриги было вокруг, все хвалили хозяйку, просили рецепт, и торт этот назывался Наполеон! То, что сегодня предлагают полки кондитерских: сухое, крошащееся и называется Наполеон — совсем не тот, нежный, малосладкий шедевр из моего детства. Я называю его Крепвиль, что бы не ассоциировать с коммерческим Наполеоном и предлагаю вам повозиться :)-
Ингредиенты:
Тесто для коржей:
- 80 г сливочного масла комнатной температуры
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 300 мл молока
- 1/2 ч.ложки разрыхлителя
- 800-900 г муки
Заварной крем со сгущенным молоком:
- 650 мл молока
- семена 1 стручка ванили (опционально)
- 3 яйца
- 4 ст.ложки крахмала
- 1 банка варенного сгущенного молока
- 120 г сливочного масла комнатной температуры
Процесс
Коржи:
- В миске сливочное масло взбить с сахаром.
- Добавить яйца и еще раз взбить миксером до объединения.
- Добавить молоко, перемешать.
- Часть муки смешать с разрыхлителем, просеять и добавить к маслянно-молочной смеси. Постепенно добавить всю муку. Смотрите по консистенции: тесто должно получиться мягким, но не должно липнуть к рукам. Накройте миску с тестом и дайте постоять в теплом месте полчаса. (Тем временем можно приготовить заварной крем).
- Духовку разогрейте до 170 С.
- Тесто скатайте в «колбаску» и разделите на 20 ровных частей.
- Каждую часть очень тонко раскатайте до нужного размера (у меня 22 см). Я делала так: раскатывала тесто на силиконовом коврике, тесте к нему хорошо приставало и не «садилось». Затем сразу же вырезала кольцом для тортов круг нужного диаметра. Обрезки оставались вокруг, после выпечки становясь золотистого цвета, как раз подходящего для обсыпки торта. Пока выпекался один корж, раскатывала другой. И так чередуя все 20 коржей. Коржи выпекала примерно 4-5 минут, до слегка золотистого цвета. Я рекомендую заранее приготовить крем и сразу, пока еще коржи теплые, смазывать их кремом, так они не подсохнут и не выгнуться, а торт получиться ровный и аккуратный.
- Обрезки от коржей измельчите до желаемого размера или совсем в мелкую крошку и оставьте их для покрытия торта.
Заварной крем:
- Сгущенное молоко отварите. Для этого целую банку сгущенного молока опустите в холодную воду и варите на слабом огне в течение 2 часов. Следите, чтобы вода не выкипала и подливайте горячую воду, если это необходимо. Или можете взять готовое варенное сгущенное молоко.
- В сотейник налейте молоко и добавьте семена 1 стручка ванили, доведите до кипения.
- Пока молоко нагревается, в миске взбейте яйца и крахмал до побеления и увеличения в объеме.
- Продолжая вбивать яйца, влейте горячее молоко и еще немного перемешайте.
- Верните смесь на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Старайтесь, чтобы не образовывались комочки. В случае, если комочки все-таки появились, протрите смесь через сито. Остудите заварной крем.
- Сливочное масло взбейте с варенным сгущенным молоком. Продукты должны быть комнатной температуры.
- Смешайте заварной и масляный крем.
Сборка:
Каждый корж обильно смажте кремом. Не забудьте оставить крем для верхнего коржа и бочков. Обрезки от коржей измельчите в крошку и обсыпьте смазанный кремом торт. Уберите торт на ночь в холодильник, чтобы он хорошо пропитался.
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