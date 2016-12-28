Классический заварной крем
Ингредиенты:
— Молоко — 500 мл
— Сахар — 200 г
— Ванилин — 1 ч. л.
— Мука — 50 г
— Яичные желтки — 4 шт.
Приготовление:
Яичные желтки мы растираем с сахаром, ванилином и мукой до однородности массы. Доводим наше молоко до кипения. Вливаем горячее молоко в яичную массу, перемешиваем. Полученную массу ставим на огонь и варим до загустения. Готово!
Крем масляный универсальный
Ингредиенты:
— Сливочное масло — 1 упаковка
— Куриные яйца — 4 шт.
— Песочный сахар — 1 стакан
— Пудра сахарная — 100 г
— Щепотка ванили — по желанию
Приготовление:
Для начала возьмем кастрюлю с самым толстым дном. Она должна быть сухой. Разбиваем в нее четыре яйца. Перемешиваем их с сахаром. Включаем огонь и начинаем нагревать. Помешиваем постоянно, не отходим от плиты. Получится густая масса. Убираем с огня и ставим на стол. Мешаем массу, ждем, когда остынет. Взбиваем масло сливочное в миске с пудрой. Добавляем яичную смесь к маслу. Чуть ванили для вкуса. Крем готов, храним в холодильнике, намазываем только на остывшие коржи.
Белково-заварной крем
Как приготовить белково-заварной крем для торта Protein custard
Рецепт крема со сгущенкой и яйцами
Ингредиенты:
— Масло сливочное размягченное — 200 г
— Молоко сгущенное — 100 г
— Яйца (желтки) — 2 шт.
— Ванилин либо ликер
Приготовление:
Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком.
Продолжая взбивать, постепенно добавить яичные желтки.
Для ароматизации добавить ванилин или другую пряность, либо 30-50 г ликера.
Крем из манной каши
Ингредиенты:
— Молоко — ½ стакана
— Манная крупа — 1 ст. л.
— Сахар — 1 ч. л.
— Сливочное масло — ½ ч. л.
— Желток — 1 шт.
— Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
Молоко вскипятить с ванильным сахаром. Смешать манную крупу с небольшим количеством воды, влить полученную смесь в горячее молоко и довести до кипения на слабом огне. Тщательно растереть яичный желток с сахаром и маслом до состояния пышной однородной массы. Добавить в нее манную кашу маленькими порциями, постоянно взбивая ее веничком, чтобы крем был пышным и легким.
Приятного аппетита!
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Белковый заварной крем для десертов, для наполнения и украшения тортов и пирожных.