Классический заварной крем

Ингредиенты:

— Молоко — 500 мл

— Сахар — 200 г

— Ванилин — 1 ч. л.

— Мука — 50 г

— Яичные желтки — 4 шт.

Приготовление:

Яичные желтки мы растираем с сахаром, ванилином и мукой до однородности массы. Доводим наше молоко до кипения. Вливаем горячее молоко в яичную массу, перемешиваем. Полученную массу ставим на огонь и варим до загустения. Готово!

Крем масляный универсальный

Ингредиенты:

— Сливочное масло — 1 упаковка

— Куриные яйца — 4 шт.

— Песочный сахар — 1 стакан

— Пудра сахарная — 100 г

— Щепотка ванили — по желанию

Приготовление:

Для начала возьмем кастрюлю с самым толстым дном. Она должна быть сухой. Разбиваем в нее четыре яйца. Перемешиваем их с сахаром. Включаем огонь и начинаем нагревать. Помешиваем постоянно, не отходим от плиты. Получится густая масса. Убираем с огня и ставим на стол. Мешаем массу, ждем, когда остынет. Взбиваем масло сливочное в миске с пудрой. Добавляем яичную смесь к маслу. Чуть ванили для вкуса. Крем готов, храним в холодильнике, намазываем только на остывшие коржи.