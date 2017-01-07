http://health-beauty.ca/wp-content/uploads/2017/01/sufle.jpg 401 604 Health and Beauty http://health-beauty.ca/wp-content/uploads/2016/02/logo-hb.jpg Health and Beauty2017-01-07 00:33:192017-01-07 00:33:19Торт-суфле (Птичье молоко)
Для бисквита
Для суфле
Торт-суфле (Птичье молоко)
Для бисквита
3 яйца
100 г сахара
100 г муки
сливочное масло для смазывания формы
Для суфле
5 белков
25 г желатина(120 мл воды)
200 г сгущёнки
100 г сливочного масла
50 г сахара ванильный сахар
- Желатин необходимо замочить в холодной воде минут на 20. Когда желатин набухнет, смешать с половиной сахара и поставить на огонь до полного растворения желатина и сахара. Остудить.
- Для бисквита яйца взбить с сахаром минут 5.
- Муку просеять и добавить к яйцам и сахару, хорошо перемешать. Форму смазать маслом, вылить тесто и печь минут 25-30 при 180гр. Готовность проверить спичкой, она должна остаться сухой. Бисквит вынуть из формы и дать остыть. Разрезать на 2 части. Теперь суфле.
- Белки взбивать на небольшой скорости постепенно её увеличивая. Минут через 5 когда белки уже хорошо взбиты добавить оставшийся сахар и ванильный сахар в 2 этапа. Масло (комнатной температуры) взбить со сгущёнкой до однородного состояния.
- К белкам добавить желатин и масло.
- Всё перемешать миксером.
- На нижнюю часть бисквита выложить суфле и накрыть второй частью.
- Поставить в холодильник на пару часов минимум.
- Готовый торт можно покрыть шоколадом.
- Для этого жирные сливки (примерно 80 мл) растопить со 100 г шоколада и смазать торт.
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