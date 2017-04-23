Sollo Green Slim Coffee — зеленый кофе

Описание

Зеленый кофе является сильным антиоксидантом, помогает очистить организм от свободных радикалов. В его составе кроме хлорогеновой кислоты есть также много других полезных веществ, таких, как дубильные вещества и пуриновые алкалоиды. Он повышает физическую и умственную активность, отлично тонизирует и помогает при мигрени.

В кофейных зернах содержатся масла, которые используют в косметологии для лечения ожогов, рубцов, а также для разглаживания морщин.

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что зеленый кофе в целом может благотворно повлиять на организм, привести его в тонус, а также поможет в процессе похудения.

Важно заметить, что зеленый кофе является прекрасным продуктом для здоровья и средством для похудения, но одного кофе будет недостаточно, чтобы похудеть и стать абсолютно здоровым человеком. Для того, чтобы сбросить лишний вес, необходимо в первую очередь, начать правильно питаться. Правильно питание и спорт являются основой в процессе похудения, а зеленый кофе замечательный в этом помощник. Он будет способствовать расщеплению и сжиганию лишних жиров, а также придаст вам больше сил и сделает вас более активным человеком.

Противопоказания

Зеленый кофе, как и множество других продуктов, имеет и противопоказания. Его нельзя употреблять во время беременности и кормления грудью. Он не рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом, а также тем, кто употребляет успокоительные средства и антидепрессанты. С осторожность нужно употреблять зеленый кофе людям с сердечнососудистыми заболеваниями, а также с высоким давлением. Это объясняется тем, что зеленый кофе содержит кофеин.