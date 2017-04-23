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Green-Slim-Coffee

Sollo Green Slim Coffee — зеленый кофе

5.00 из 5 основано на 1 оценке клиента
(1 отзыв клиента)

$21.00

Вкусный напиток из зерен зеленого кофе для похудения.
В упаковке: 24 K-cups для машины Keurig (ислючая модель Keurig 2,0).

24-0.19OZ (5.4G)
NET WT 4.56 OZ (129.6G)

В порции:
— 528mg чистого экстракта зеленых зерен кофе
— Хлорогеновой кислоты: 50%

Достаточно двух чашек зеленого кофе в день, что успокоить аппетит и привести метаболизм в норму.

 

Артикул: Green-Slim-Coffee Категории: ,

Описание

Зеленый кофе является сильным антиоксидантом, помогает очистить организм от свободных радикалов. В его составе кроме хлорогеновой кислоты есть также много других полезных веществ, таких, как дубильные вещества и пуриновые алкалоиды. Он повышает физическую и умственную активность, отлично тонизирует и помогает при мигрени.

В кофейных зернах содержатся масла, которые используют в косметологии для лечения ожогов, рубцов, а также для разглаживания морщин.

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что зеленый кофе в целом может благотворно повлиять на организм, привести его в тонус, а также поможет в процессе похудения.

Важно заметить, что зеленый кофе является прекрасным продуктом для здоровья и средством для похудения, но одного кофе будет недостаточно, чтобы похудеть и стать абсолютно здоровым человеком. Для того, чтобы сбросить лишний вес, необходимо в первую очередь, начать правильно питаться. Правильно питание и спорт являются основой в процессе похудения, а зеленый кофе замечательный в этом помощник. Он будет способствовать расщеплению и сжиганию лишних жиров, а также придаст вам больше сил и сделает вас более активным человеком.

Противопоказания

Зеленый кофе, как и множество других продуктов, имеет и противопоказания. Его нельзя употреблять во время беременности и кормления грудью. Он не рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом, а также тем, кто употребляет успокоительные средства и антидепрессанты. С осторожность нужно употреблять зеленый кофе людям с сердечнососудистыми заболеваниями, а также с высоким давлением. Это объясняется тем, что зеленый кофе содержит кофеин.

1 обзор на Sollo Green Slim Coffee — зеленый кофе

  1. 5 из 5

    Продукт работает, главное не переусердствовать. Кофе вкусный и для кофеманов прекрасное средство для похудения.

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