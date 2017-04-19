Smart Snack — контролируй аппетит

Описание

SMART SNACK представляет собой шарик, изготовленный из растительных ингредиентов. Рецептура продукта составлена таким образом, чтобы обеспечить ощущение сытости за счет увеличения объема продукта в желудке, прямого подавления аппетита и успокаивающего действия. Smart Snack оказывает общее оздоравительное действие на пищеварительный тракт и организм в целом, способствует укреплению иммунитета. После попадания в желудок шарик образует желеобразную массу, обволакивающую слизистую оболочку органов пищеварительного тракта, защищая ее. Поэтому в пустом желудке не возникают неприятные ощущения. В целом, по мнению потребителей продукта, прием Smart Snack сопровождается выраженным ощущением комфорта, умиротворения.

Как принимать продукт?

По нормам ЕС продукт можно принимать по 3 шарика в день, до еды; при этом достигается более сильный в плане снижения веса тела эффект. Шарик Smart Snack необходимо тщательно разжевать и запить 1-2 стаканами воды (для обеспечения эффекта это делать обязательно после каждого приема продукта).

В составе Smart Snack: сушеные яблоки, экстракт корня конжака, топинамбур (земляная груша) и имбирь, фракционированный яблочный сок, семена мака посевного и фенхеля, экстракт плодов гарцинии (Garcinia cambogia), аскорбиновая кислота, натуральные консерванты и красители. Продукт имеет приятный вкус.

Важный ингредиент Smart Snack – экстракт шаровидного корня растения конжак (Amorphophallus konjac), культивируемого в странах Юго-Восточной Азии. Его цветы имеют очень неприятный запах. Корень (клубень) конжака, содержащий полисахарид глюкоманнан, используемый в кулинарии в качестве загустителя, относится к натуральным веществам, способствующим снижению веса тела, что подтверждено документом Еврокомиссии (Регула ЕС N432/2012 от 16.05.2012). Это довольно редкий в ЕС случай официального одобрения оздоравливающего действия натурального продукта, не являющегося лекарством.

Для кого создан Smart Snack

Для тех, кто хочет похудеть придумано много способов: специальные продукты питания, диеты, биологически активные пищевые добавки, курсы голодания, физические упражнения, медикаменты и даже хирургические операции для уменьшения объема желудка. Заложенный в нас природой сильнейший инстинкт наедаться впрок (пока еда не закончилась!) трудно контролировать. Кому легко отказаться от привычных продуктов и кому в радость считать каллории? Но приходит время, когда наше тело начинает сопротивляться нашим привычкам. Мы устаем, начинается одышка, головные боли и приходит очевидный вывод: нужно правильно питаться и больше двигаться!

«Приятного» метода для уменьшения количества потребленной пищи пока не разработано, и, скорее всего, разработано не будет. Самый эффективный на сегодня метод в свое время озвучила великая балерина Майя Плисецкая: «Закрой рот!». Но нужно иметь сильную волю, чтобы следовать этому совету, ведь пищевая зависимость, сродни алкогольной.

Пища, принятая поздно вечером и ночью — это плюс лишние килограммы! Поэтому тем, кому трудно бороться с каллорийными перекусами, рекомендуется вызывающий чувство сытости специальный продукт — Smart Snack.

Smart Snack может приниматься не только в качестве ночного «перекуса», но также для подавления тяги заглянуть в холодильник в вечернее время и как средство для снижения веса тела.

Относительно всех средств для снижения веса у потребителей часто существует известный скепсис: «все принимаю по инструкции, но не худею». Здесь совет один – если не уменьшать количество потребленной пищи, никакие средства не помогут. Задача продуктов для похудения, включая Smart Snack, состоит в том, чтобы легче перенести ограничения в объеме пищи. Банальный пример – если при соблюдении «похудательной» диеты человек пребывает в таком стрессе, что по ночам ему снится куриная ножка, лучше наяву эту ножку съесть. При этом польза для организма будет больше, чем от голодания (хотя бы за счет уменьшения образования «гормонов стресса» в надпочечниках).