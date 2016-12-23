Терпения набирайтесь и от трещин избавляйтесь

Так вот, если трескаются пятки, надо 2 средних клубня сырого картофеля вымыть, измельчить на терке и полученную кашицу приложить на 2-3 часа на салфетке к пяткам. После снятия компресса пятки поскоблить, легко помассировать и смазать маслом, настоянным на календуле и зверобое. Можно смешать по 3 ст.л. рыбьего жира, сока репчатого лука и алоэ, добавить немного муки, замесить лепешку и приложить ее на ночь к пяткам. Утром снять и протереть пятки любым отваром трав.

Очень хорошо измельчить на терке морковь, перемешать поровну по объему с медом и приложить смесь на ночь к больному месту. Сделать 3-4 процедуры в неделю. Пятки заживут, если измельчить и смешать по объему 1 часть коры ивы, 2 части травы шалфея, 3 части травы спорыша, залить 1 ч.л. смеси 1 л кипящей воды, прокипятить 10 минут на слабом огне, долить 1 л кипятка и делать 2-3 раза в день ванночки для ног.

После этого слегка помассировать пятки и смазать маслом. Еще можно смешать по 3 ст.л. свежей травы спорыша и тертой моркови, 4 ст.л. свежих сливок, по 1 ст.л. меда и муки, замесить лепешку и приложить ее на ночь к пяткам.

Противопоказано при тромбофлебите и варикозе.

Эффективно вымыть в теплой воде листья лопуха, дать им обсохнуть, затем размять рукой, смешать с цветочным медом и любой мукой, сделать лепешку и приложить на ночь к больному месту. Утром протереть пятки любым отваром трав, слегка помассировать и смазать маслом.