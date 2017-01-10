Салат из персиков с помидорами

Для приготовления потребуется:

Пару хороших крупных помидоров

столько же крупных персиков

небольшой пучок базилика

небольшая красная луковица

Для заправки:

2 ст.л. гранатового соуса (можно заменить 2-3 ст.л. бальзамика + 1/2 ст.л. меда)

3-4 ст.л. оливкового масла

1/2 ч.л. дижонской горчицы

соль, крупно молотый черный перец

Ингредиенты заправки смешиваем в эмульсию и поливаем салат. Даем ему постоять минут 10-15 и в таком изумительно виде он очень облагородит какую-нибудь не сильно внятную куриную грудку.