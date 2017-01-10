Салат из персиков с помидорами
Для приготовления потребуется:
Пару хороших крупных помидоров
столько же крупных персиков
небольшой пучок базилика
небольшая красная луковица
Для заправки:
2 ст.л. гранатового соуса (можно заменить 2-3 ст.л. бальзамика + 1/2 ст.л. меда)
3-4 ст.л. оливкового масла
1/2 ч.л. дижонской горчицы
соль, крупно молотый черный перец
Ингредиенты заправки смешиваем в эмульсию и поливаем салат. Даем ему постоять минут 10-15 и в таком изумительно виде он очень облагородит какую-нибудь не сильно внятную куриную грудку.
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