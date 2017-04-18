Ожог – это повреждение кожи, иногда тканей, мышц и костей, связанное с воздействием на кожу огня, электричества или химических веществ. Чем дольше продолжался контакт, тем сильнее будет ожог. Ожоги могут быть также из-за воздействия горячего пара или жидкости.

Общие сведения

Различают несколько степеней ожогов в зависимости от тяжести повреждения кожи и тканей:

Ожоги первой степени — это поверхностное повреждение кожи. Наблюдается покраснение, сухость, иногда опухание кожи. Такие ожоги могут быть болезненны, но проходят достаточно быстро, постепенно отшелушиваясь. Ожоги первой степени обычно получают в результате небольших солнечных ожогов или контакта с кипящими жидкостями или горячим паром.

Ожоги второй степени затрагивают два верхних слоя кожи. Кожа становится красной, опухшей, часто появляются волдыри и пузыри. Боль от таких ожогов может быть очень сильной. При повреждении более половины площади тела не исключается летальный исход. Если ожог занимает более 6 квадратных сантиметров, или на коже много волдырей, или ожог затрагивает кисти рук, лицо или область паха, рекомендуется обратиться к врачу.

Ожоги третьей степени это глубокое повреждение кожи, возможно также повреждение тканей, мышц, нервов, жировой прослойки и даже костей. Кожа может быть красной, белой, желтоватой и черной. Эти ожоги могут быть чрезвычайно тяжелыми и болезненными. Обожженная кожа может выделять большое количество жидкости. При любых ожогах 3 степени обязательно требуется медицинская помощь. От ожогов 3 степени могут оставаться шрамы и рубцы.

Причины

Можно справиться с проблемой самостоятельно, если у вас ожоги, затрагивающие только самый верхний слой кожи и нет очень сильной боли.

Рекомендуется обратиться к врачу, если имеются ожоги 1-2 степени площадью более 5 см, ожоги в области паха или ягодиц. Требуется немедленная госпитализация при ожогах 1 и 2 степени, занимающих более 10% площади тела, при ожогах 3 степени, ожогах, сопровождающихся вдыханием дыма, сильных ожогах лица и шеи.

Химические ожоги: следует обратиться к врачу при появлении волдырей, сильного отека. При химическом ожоге глаз требуется немедленная госпитализация.

Симптомы

Прикосновение к раскаленным поверхностям и предметам, а также контакт с некоторыми опасными химическими веществами, горячим паром, кипящими жидкостями и электрическим током.

Осложнения

— шок (бледность, учащенное дыхание, холодный пот, сонливость, учащенный пульс, потеря сознания), связанный с потерей жидкости.

— бактериальная инфекция

— внутренние повреждения в случае воздействия электрического тока.

— летальный исход.

Первая помощь при ожогах

В случае небольших ожогов 1-2 степени:

Подержите обожженное место в прохладной воде или наложите мокрый холодный компресс. Действие холодной воды помогает остановить процесс повреждения кожи и тканей.

Закройте весь ожог чистой сухой тканью. Можно использовать безрецептурные средства для облегчения боли и раздражения.

Позвоните врачу, если вы заметили какие-либо признаки инфекции в области ожога. Дети, пожилые люди, больные сахарным диабетом, с заболеваниями почек и другими хроническими заболеваниями, находятся в группе риска и у них чаще развиваются инфекционные осложнения. Обожженная кожа может болеть и зудеть в течение нескольких недель и оставаться в течение года особенно чувствительной к воздействию солнечных лучей. Будьте осторожны и не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами.

Проверьте, не требуется ли вам противостолбнячная сыворотка.

В случае тяжелых ожогов:

Если вы видите, что на человеке горит одежда, возьмите одеяло, полотенце, ковер или куртку и постарайтесь потушить пламя. Для этого прижмите ткань плотно к горящей области, чтобы перекрыть кислород. Пострадавший из-за паники и боли может вырываться и пытаться убежать, постарайтесь заставить его полежать спокойно на полу, чтобы быстрее устранить огонь. Уберите всю одежду, которая может тлеть после тушения огня. Оставьте одежду только в том случае, если она прилипла к телу, чтобы не повредить еще сильнее обожженные участки. Вызовите скорую помощь. Если пострадавший в сознании и его не тошнит, постарайтесь заставить его выпить теплой воды. Вода восстановит запас жидкости в организме.

Что может сделать врач

Назначить антибиотики от бактериальной инфекции.

При сильных ожогах направить вас в ожоговый центр для специального лечения.

Профилактические меры

Внимательно читайте этикетки всех средств бытовой химии и следуйте инструкции. Потенциально опасные вещества лучше хранить в закрытых контейнерах.

Используйте защитные перчатки и очки, когда работаете с химическими веществами. Никогда не храните бытовую химию вместе с продуктами питания и напитками.

Все химические вещества плотно закрывайте и храните вне доступа детей.