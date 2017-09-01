Возраст гражданской старости в Канаде

Когда в этом году старшему из бэби-бумеров исполнилось 65 лет, новое поколение заинтересовал вопрос о том, с какого возраста человек будет официально считаться пожилым гражданином.

В прошлом году около половины из 64-летних граждан, ответивших на опрос Baby Web Boomer 2010 года, заявили, что термин «пожилой гражданин» к ним не относится, потому что они не «чувствуют себя» старыми. Вместо этого они описывают себя как еще активны и молоды душой. В том же опросе 96 процентов 50-летних, самый молодой из Baby Boomers, также отвергли этот термин.

64-летние, которые приняли этот термин, делали это главным образом по экономическим причинам, потому что теперь они имеют право на скидки по старости.

Интересно, что, когда его попросили указать, когда начинается «старость», как самые старые, так и самые молодые Бумеры выбрали возраст далеко за их пределами. Самые молодые бумеры сказали, что человек стареет в возрасте 78 лет, а самые старые бумеры говорят, что старость начинается в 80 лет.

Пожилой гражданин в Канаде

Итак, что означает термин «пожилой гражданин», и когда именно человек становится единым? Ответ варьируется в широких пределах.

Этот термин впервые был придуман во время политической кампании 1938 года как эвфемизм для «старого человека» и теперь пользуется широким распространением в общем народном, законодательном и деловом. Некоторые словари определяют «пенсионер» как человека старше 65 лет. В повседневной речи этот термин часто сокращается до «старшего».

В законодательстве этот термин применяется к возрасту, когда пенсии, социальное обеспечение или медицинские пособия для пожилых людей становятся доступными. В этой стране традиционно люди имеют право на пенсию с полным пособием по социальному обеспечению в возрасте 65 лет. Кроме того, можно выйти на пенсию в возрасте до 62 лет и получить часть пособий по безработице, но не полностью. Однако из-за увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни и стрессов в федеральном бюджете Конгресс принял законодательство о постепенном увеличении полного пенсионного возраста с 65 до 67 к 2027 году.

Многие программы, финансируемые из федерального бюджета и штата, также квалифицируют людей по возрасту. Например, региональные агентства по проблемам старения по всему штату предоставляют домашние блюда и собирают питание в старшие центры и квартирные сообщества. Для участия человек должен быть не моложе 60 лет или супруг кого-то 60 лет.

В бизнесе термин «пожилой» часто применяется к специальным скидкам и программам, которые различаются по возрасту.

Denny’s предлагает меню скидок для людей в возрасте 55 лет и старше.

Театры предлагают скидки для тех, кто старше 60 лет.

Армия спасения доброй воли, и некоторые социальные магазины имеют дни скидок для людей старше 55 лет.

Большинство компаний по страхованию автомобилей предлагают скидки для лиц старше 50 лет.

Гуманное общество может предлагать скидки по усыновлению для тех, кто старше 50 лет.

Некоторые ветеринары предлагают скидки для граждан старше 55 лет имеющих домашних животных .

Многие национальные сети магазинов, ресторанов и мест быстрого питания предлагают скидки в определенные дни для тех, кто старше 60 лет.

Получение карты AARP по почте, травмирующей для некоторых, является ритуалом прохода для тех, кому 50. Если один из супругов уже является участником, тогда можно получать старшие скидки независимо от возраста.

Все это говорит о том, что граница между средним возрастом и старостью в нашем обществе не может быть определена точно, потому что правительства и организации не применяют стандартные определения или значения.

Люди могут считать себя старшими из-за изменений в деятельности или социальных ролей — когда они становятся бабушками и дедушками или когда их здоровье снижается. Некоторые считают себя старшими, когда их приглашают присоединиться к AARP, получить право на Medicare или официально уйти с работы.

Ассоциированный судья Оливер Уэнделл Холмс-младший, вышедший в отставку из Верховного суда в 1932 году в возрасте 90 лет, однажды сказал: «Старый — это тот, кто на пятнадцать лет старше меня.» Он, должно быть, был Бумером в глубине души.