Куда уходит жир при похудении

Большинство людей имеют слабое представление о том, что представляет собой лишний вес. Им кажется, что это просто циферки на весах. Ну вот было у женщины 80 кг, а столо 70. Разница в 10 кг. Что такое 10? Просто две цифры 1 и 0. Ну или допустим женщина знает, что у нее 30 лишних килограмм. И она думает, как было бы неплохо, чтобы они «ушли». Вот бы найти такое средство, чтобы легко от них избавиться!

А что такое 30 килограмм? Это значительно больше, чем чемодан, который вы сдаете в багаж в аэропорту. Попробуйте как его потаскать каждый день!

Столкнулся я значит с такой проблемой. Две женщины очень сильно хотят похудеть. Одна на 5 килограмм, другая на 40кг. И обе заявляют, что они не могут пить воду, потому что им на работе не позволяют часто в туалет ходить. Ладно, тогда пейте после работы, вечером. Вечером тоже нельзя, иначе мы будем в туалет ночью бегать.

Получается, что основная проблема – ходить в туалет. Мне и другие иногда заявляют, что это так неудобно, что они вынуждены часто в него ходить. И при этом не понимают элементарной истины.

Давайте попытаемся визуализировать наш лишний вес. Это ведь жир, а не мышцы. Представьте, какой он? Скорее всего этакий кисель. Теперь определимся с количеством. Если у вас лишних 5 килограмм, то посмотрите на 5 литровую бутылку из под воды. Мысленно наполните ее этим киселеобразным жиром. Если у вас 40 кг, то тогда представьте бидон из под молока или же две большие фляги по 20 литров. Тоже мысленно наполните их жиром. На самом то деле его значительно больше, поскольку жир легче воды, но и этого уже достаточно.

И вот вы представляете, что этот жир находится в вас, в вашем теле. А теперь ответьте мне на вопрос: А куда он денется? Что с ним произойдет? Подумайте над этим, пожалуйста.

Все настолько стараются купаться в иллюзиях, думают, что вот от взмаха волшебной палочки он просто испариться. Но мы то с вами живем в материальном мире. Ничего ни откуда не берется и в никуда не пропадает. Этот жир объемом в большую бутылку из под воды, должен как то из вас уйти.

Какие у него есть пути?

Вариант первый, это вы идете к хирургу, он этот жир от вас отрезает или же высасывает его. Вариант второй, он расщепляется на воду и различные отходы и выходит из вас вместе с мочой. Если же вы не будете ходить в туалет, то куда он тогда денется? Испариться, что ли?

Да, я помогаю людям сделать так, чтобы жир стал расщепляться, для этого у меня есть куча средств, но если вы не можете решить вопрос с тем, как он будет из вас выходить, то все эти методы бесполезны. Это же обычная физика!

Или вот представьте, что ваша машина запачкалась, что она покрылась грязью. Грязи так много, аж целых полкило, распределенных по всей машины. Вы берете воду и начинаете ее мыть. Вы не можете обойтись двумя стаканами воды, чтобы избавится от всей этой грязи. Вам понадобится два ведра. И только после этого ваша машина станет чистой.

С жиром приблизительно точно также, вам понадобится много воды, чтобы вымыть его из вашего организма. Если вы будете беспокоится о том, что вы не можете попасть в туалет, то жир останется с вами.

Так что выбирайте, или операционный стол с хирургом, либо частые посещения уборной.

Константин Вита, тренер по снижению веса, Монреаль, Канада.