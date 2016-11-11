Самый точный гороскоп на 2017 год!

Мы бы сказали, что все будет хорошо. Что же принесет нам этот год?

Итак, что же нас ждет?!))

Овны

(21 марта – 19 апреля)

Заслуженный отдых!

Два предыдущих трудных года, прошедшие под девизом «Вся жизнь – борьба» остались позади. Настало время представителям этого знака пожинать плоды своего упорного труда. Хотя нельзя сказать, что все само собой упадет к ногам Овнов. Чтобы что-то получить, нужно будет приложить некоторые усилия и быть внимательным.

Тельцы

(20 апреля – 20 мая)

Пришло время получить удовольствие от жизни!

Год Обезьяны позади, а значит, в прошлом остались все неудачи и поражения, постоянная суета и напряженность. Наконец, настало время успокоиться и получить удовольствие от жизни. Звезды, конечно, не гарантируют, что все будет идти, как по маслу, но на хорошую компенсацию за понесенные эмоциональные и материальные потери вполне можно рассчитывать.

Близнецы

(21 мая — 20 июня)

Позитивное время!

Год Петуха наполнен радостными впечатлениями и успешными начинаниями. Это во всех отношениях позитивное для Близнецов время, когда они будут чувствовать присутствие в воздухе волшебства.

Раки

(21 июня — 22 июля)

Прощай тяжелая ноша!

Фортуна столкнет Вас с интереснейшими людьми, которые впоследствии станут верными друзьями, способными оказать влияние на рост и развитие Раков как личностей. Кто-то столкнется с необходимостью избавиться от тяжелой ноши, которая давно сидит на шее и руководит их жизнью.

Львы

(23 июля – 22 августа)

Всё будет идти к вам в руки!

Им практически не придется вступать в схватку за прибыль, к чему они совсем не готовы. Представители этого знака привыкли всего добиваться сами, работать под девизом «Вся жизнь – борьба». Поэтому такой расклад событий, когда все само будет идти им в руки, сначала несколько смутит. Судьба же будет дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный исход.

Девы

(23 августа – 22 сентября)

Решительность победит испытания!

Пора быть твердыми в поступках с самого начала года. Эта решительность поможет рожденным под знаком Девы справиться с испытаниями, которых Петух приготовил им немало. Лучше выбрать хитрую тактику и использовать ход событий в свою пользу.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Любая задача по плечу!

Судьба преподнесет Весам множество шансов улучшить свое благосостояние, нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какой-либо проект, необходимо вложить все силы на его реализацию, проявить решительность и самостоятельность.

Скорпионы

(23 октября – 21 ноября)

На пороге больших перемен!

Скорпионы встанут на пороге больших перемен, пройдя через которые они поделят свою жизнь на «до» и «после». Скорпионом овладеет ветер перемен, ему захочется оставить в прошлом старых коллег, нудную работу и впустить в свою жизнь волну преобразований. Перемены в жизни изменят мировоззрение представителей знака.

Стрельцы

(22 ноября – 21 декабря)

Множество перспектив.

Оптимистичная натура представителей этого знака и сильная энергетика откроет перед ними много перспектив. Они смогут взглянуть на возникающие проблемы со стороны, не отдаваясь ей, и что поможет с легкостью решать их, сохранив при этом нервы и время. В том или ином случае Звезды на Вашей стороне.

Козероги

(22 декабря – 19 января)

Время заняться собой!

Звезды советуют правильно расставить приоритеты. Сначала разберитесь в себе, займитесь совершенствованием. Новый взгляд на мир порадует вас, все вокруг начнет меняться. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и Козероги станут находить прелести, казалось бы, в самых простых вещах.

Водолеи

(20 января – 18 февраля)

Это Ваш год!

2017 год во всех отношениях является годом Водолея. Дело в том, что представители этого знака и властвующий в этот период Петух очень близки по духу. Это люди творческой природы, не желающие брать на себя сложные задачи и избегающие трудностей. Поскольку мы находимся на пороге эры Водолея, у представителей этого знака будет масса возможностей продемонстрировать верность своих суждений.

Рыбы

(19 февраля-20 марта)

Конец стагнации!

2017 год во многом станет знаменательным для рожденных под знаком Рыб. В первую очередь потому, что в их жизни закончится период стагнации, длившийся почти 10 лет. Они будто очнутся ото сна, скинут с себя бремя безделья и почувствуют невероятный прилив энергии.