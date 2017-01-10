Нежный желейный торт с творожной начинкой и компотными персиками
Очень вкусный и нежный творожный торт с фруктами или ягодами, вкус торта основан на контрасте слоев. Середина его состоит из нежнейшего творожно-сметанного слоя, низ из мягкого слегка горьковатого шоколадного коржа, а верх из компотного персика в ярком персиковом желе. За основу я взяла начинку из двухцветного творожного торта, а вниз поместила простой шоколадный бисквит. Но вы, при желании, можете сделать основу из печенья, так же как и в упомянутом выше торте (тогда лучше взять шоколадное печенье). Я использовала 9% однородный творог и 30% сметану.
Корж:
- 2 яйца
- 60 г сахара
- 40 г муки
- 20 г какао
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. без горки разрыхлителя
Начинка:
- 400 г творога
- 400 г сметаны
- 120 г сахара
- 1 пакетик желатина (10 г)
- 1 ч. л. ванильного сахара
Приготовление:
- Муку, какао, разрыхлитель смешать вместе.
- Яйца тщательно взбить миксером не менее 5-7 минут, постепенно подсыпая сахар и ванильный сахар, взбивать до очень светлой и воздушной массы.
- Частями, подсыпая сухую смесь к яйцам, аккуратно вмешать ее в тесто движениями внизу вверх.
- На дно разъемной формы положить лист пекарской бумаги, защелкнуть форму (у меня форма 22 см в диаметре).
Выложить тесто, аккуратно разровнять лопаткой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 20-30 минут или до «сухой спички».
- Готовый бисквит полностью остудить, лучше даже оставить его на ночь.
Подготовим персики.
Открыть баночку, нарезать тонкими ломтиками.
Готовим творожную начинку.
Желатин замочить в 100 мл воды, оставить на 10 минут для набухания (или время, указанное на упаковке).
Затем подогреть желатин до полного растворения, но не кипятить. Полностью остудить.
Творог, сметану, сахар, ванильный сахар положить в одну емкость.
Тщательно все взбить до полной однородности. Должна получиться полностью однородная масса без крупинок творога и сахара.
- Влить желатин тонкой струйкой, при одновременном взбивании, взбить еще в течение минуты.
- Бисквит отделить от бумаги, положить в форму, порами вверх. Желательно под бисквит проложить новый лист пекарской бумаги, это нужно для более легкого перекладывания готового торта.
- Тщательно пропитать корж 5-6 ст. л. персикового сиропа, который взять из емкости с персиками.
- Вылить всю творожную массу поверх бисквита, поставить в холодильник на 3-4 часа, до полного застывания.
- Затем выложить на поверхность торта ломтики персиков ровными кругами.
- Желе для торта развести по инструкции на упаковке. Я развела его не просто водой, а водой пополам с персиковым сиропом.
Залить персики подготовленным желе.
- Поставить торт в холодильник на 20-30 минут (или на 3-4 часа, если вы использовали желе на желатине).
Затем аккуратно провести ножом вдоль бортика формы, расстегнуть форму, перетащить торт на бумаге на блюдо и вытащить из-под него бумагу.