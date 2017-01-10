Приготовление:

Муку, какао, разрыхлитель смешать вместе. Яйца тщательно взбить миксером не менее 5-7 минут, постепенно подсыпая сахар и ванильный сахар, взбивать до очень светлой и воздушной массы. Частями, подсыпая сухую смесь к яйцам, аккуратно вмешать ее в тесто движениями внизу вверх. На дно разъемной формы положить лист пекарской бумаги, защелкнуть форму (у меня форма 22 см в диаметре).

Выложить тесто, аккуратно разровнять лопаткой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 20-30 минут или до «сухой спички». Готовый бисквит полностью остудить, лучше даже оставить его на ночь.

Подготовим персики.

Открыть баночку, нарезать тонкими ломтиками.

Готовим творожную начинку.

Желатин замочить в 100 мл воды, оставить на 10 минут для набухания (или время, указанное на упаковке).

Затем подогреть желатин до полного растворения, но не кипятить. Полностью остудить.

Творог, сметану, сахар, ванильный сахар положить в одну емкость.

Тщательно все взбить до полной однородности. Должна получиться полностью однородная масса без крупинок творога и сахара.