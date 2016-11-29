8 ВИТАМИНОВ, НЕОБХОДИМЫХ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ

Всем известно, что витамины необходимы для развития организма и поддержания его здоровым. Если мы недополучаем какие-то витамины, то организм не будет функционировать как следует, повысится склонность к заболеваниям, ослабеет иммунитет, и как следствие, мы можем получить необратимые последствия в виде хронических заболеваний, преждевременной старения и прочее. Организм женщины в особенности нуждается в правильном уходе и питании.

Ведь материнство требует от женщины предельного внимания к здоровью. И витамины здесь, как уже было сказано выше, играют далеко не последнюю роль. Знаете ли вы, какие именно витамины требуются каждой из нас?

Вот наш список восьми самых необходимых:

1. Витамин А. Бета-каротин, который перерабатывается в витамин А, помогает поддерживать здоровье костей и мягких тканей. Он также сохраняет здоровье кожи, зубов и глаз. Витамин А укрепляет иммунную систему и защищает зрение. Богатые витамином А продукты: молоко, яичный желток, листовые овощи, морковь, арбуз, дыня, апельсин и гуава.

2. Витамин B6. Этот витамин также известен как пиридоксин. Витамин В6 играет важную роль в укреплении иммунной системы организма. Он также помогает регулировать гормоны. Витамин B6 используется для обмена веществ и функционирования мозга. Вот некоторые продукты, которые богаты витамином В6: мясо птицы, мясо, овес, хлебные злаки и фрукты, такие как авокадо и бананы.

3. Витамин B9. Витамин B9 более известен как фолиевая кислота. Фолиевая кислота используется в развитии центральной нервной системы. Кроме того, является ключевым питательным веществом в нашей ДНК и РНК. Фолиевая кислота особенно важна для женщин, поскольку способствует рождению здоровых детей. И это важно не только во время беременности, но и во время планирования и зачатия. Дефицит фолиевой кислоты может привести к врожденным дефектам и изменениям ДНК (в том числе тех, которые увеличивают риски заболеть раком). Фолиевую кислоту можно найти в таких продуктах: зеленые листовые овощи, цитрусовые, бобы, яйца и печень.

4. Витамин B12. Он играет важную роль в сохранении памяти и надлежащем функционировании нервной системы. Это важно для правильного деления клеток, синтеза белка и обмена веществ. Витамин В12 в изобилии можно найти в молочных продуктах, яйцах, рыбе и мясе.

5. Витамин С. Витамин С хорошо известен своей способностью повышать возможности нашего иммунитета. Витамин С также задействуется в различных клеточных функциях организма. Он помогает в производстве красных кровяных тел, а также помогает в любых восстановительных процессах в организме. Этот витамин помогает сохранять уровень концентрации за счет повышения уровня адреналина в головном мозге. Витамин С содержится в различных фруктах, таких как грейпфрут, киви, апельсин, в ягодах (клубника и смородина). Им также изобилуют некоторые овощи: например, картофель, брокколи.

6. Витамин D. Многие знают, что с возрастом частая проблема – потеря плотности костей и как следствие – остеопороз. Витамин D предотвращает это, помогая в формировании костей и зубов. Для молодых женщин, которые испытывают серьезные симптомы ПМС, витамин D также показан, так как значительно облегчает эти симптомы. Витамин D может также предотвратить рак толстой кишки, ревматизмы, артриты. Хорошими источниками этого витамина являются молоко, яйца, рыба, и пребывание на солнце.

7. Витамин Е. Витамин Е является важным антиоксидантом, очень полезным для женщин, так как его наличие помогает в росте волос и кожи, в восстановлении тканей. Поэтому он способен замедлять процессы старения организма. Витамин Е также дает нам здоровые ногти, волосы и кожу. А, кроме того, защищает глаза и печень. Витамин Е можно найти почти во всех фруктах и овощах.

8. Витамин К. По сути, это калий. Витамин К помогает хорошему кровообращению, а также необходим для свертываемости крови. Витамин К нужен для прочности костей. Кроме этого, он способен предотвратить многие болезни сердца. Вы можете получить этот необходимый витамин из зеленых листовых овощей, соевого масла, рыбьего жира.