12 секретов феншуй

Очень многих, кто в принципе не против фэншуй, останавливает вид китайских амулетов. Во-первых, это вам не образцы из Музея Востока (качество не очень хорошее). Во-вторых, архетипы китайских символов нам — русским — ни о чем нам не говорят.

Лично мне крупно повезло: я всегда жила вместе с людьми, которые не принимали и не понимали фэншуй — шифроваться и выкручиваться приходилось постоянно. И в ходе многолетней практики я нашла каждой китайской тыкве ву-лу и жезлу ру-и совершенно привычные глазу «европейские альтернативы». Они не вызывают подозрения у окружающих, но тем не менее работают. Подбор предметов выверен на основе знания фэншуй об элементах и фактурах, опробован на мне, друзьях и клиентах и показывает отличные результаты — пользуйтесь.

Никакого феншуя «просто так»

Сначала разберитесь, какие именно задачи вы решаете с его помощью. Все секторы одновременно активизировать нельзя — фокусируйтесь на самом важном.

1. Бокал (под задачу)

Нужен только один, но самый красивый. От взгляда на который все вибрирует. Не покупайте первый попавшийся, цена и дизайн — не главные критерии. Выбирайте с удовольствием, ищите нужный и не переживайте, если поиски «вашего» бокала затянулись (уже сам процесс поисков активизирует нужные энергии).

Что делать? Пить из него любые приятные вам напитки каждый раз, когда вы сделали очередной шаг к намеченной цели. Цель может быть любой, но важной вам. Хранить бокал необходимо в зоне Карьеры (она, кстати, рядом с зоной Путешествий и Помощников — это полезно для исполнения цели). Мой фужер, кстати, после «выполнения задания» разбился. И это правильно: один и тот же предмет не может быть использован для двух целей.

2. Пирамида (для карьеры)

Хотите повышения или просто ищете новую работу? Буксует сложный проект? Как ни странно, помогает пирамидка. Не важно какая: стеклянная или каменная, любой размер, любой цвет. Выбирайте именно ту, что соответствует вашему намерению.

Что делать? Пирамидку ставите перед или за компьютер. Справа (зона Помощников) — кладете телефон, туда же перемещаете настольную лампу (успех и энергия активизируются светом и действием). В левом углу — ставите любые символы благополучия. Если мы говорим о домашнем столе, то пирамидку ставим в Северный сектор (это и есть Карьера).

Совет: Не покупайте абы какую чашку, из которой пьете чай или кофе на работе. Старайтесь и ее наделить смыслом: чашка (и ваше правильное намерение) будут работать на ваше благополучие. Помню, в свое время мне очень хотелось стать из простого редактора главным. И я подумала: «А интересно, какая чашка у главного редактора в моем исполнении?» Искала-искала в Москве по всем магазинам, а нашла… в Копенгагене. Стоило мне оставить эту чашку в редакции, как кто-то пытался «стащить» и заварить себе в ней чаю. Сразу было видно, что чашка изысканная, сделана со вкусом. Я с огромным удовольствием заваривала в ней травяные настои и вскоре получила приглашение на искомую должность. А когда я переехала в Норвегию и перестала работать, чашка разбилась.

3. Аксессуары с символикой (под задачу) Было время, когда мне срочно надо было ехать в Лондон — пройти практику в Vogue House. Вот захотелось. И я стала собирать британскую символику. В моем случае «сработал» магазин, где после покупки туши для ресниц я получила в подарок бисерный кошелечек с британским флагом. Мой запрос на практику в Лондоне был одобрен, я провела там незабываемое время, и теперь мое резюме украшает редкостная строка. Что делать? Если вам нужно куда-то поехать (не важно, есть деньги или нет, есть приглашение или вас пока не ждут), начинайте собирать понравившуюся символику, хоть на диванных подушках. Размещайте на северо-западе — секторе путешествий. Если задача связана с карьерой — на севере. Если с деньгами —на юго-востоке. Если с любовью — на юго-западе. Если изучаете иностранный язык — на северо-востоке (там сектор Мудрости и Знаний).