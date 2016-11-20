12 секретов феншуй
Очень многих, кто в принципе не против фэншуй, останавливает вид китайских амулетов. Во-первых, это вам не образцы из Музея Востока (качество не очень хорошее). Во-вторых, архетипы китайских символов нам — русским — ни о чем нам не говорят.
Лично мне крупно повезло: я всегда жила вместе с людьми, которые не принимали и не понимали фэншуй — шифроваться и выкручиваться приходилось постоянно. И в ходе многолетней практики я нашла каждой китайской тыкве ву-лу и жезлу ру-и совершенно привычные глазу «европейские альтернативы». Они не вызывают подозрения у окружающих, но тем не менее работают. Подбор предметов выверен на основе знания фэншуй об элементах и фактурах, опробован на мне, друзьях и клиентах и показывает отличные результаты — пользуйтесь.
Никакого феншуя «просто так»
Сначала разберитесь, какие именно задачи вы решаете с его помощью. Все секторы одновременно активизировать нельзя — фокусируйтесь на самом важном.
1. Бокал (под задачу)
Нужен только один, но самый красивый. От взгляда на который все вибрирует. Не покупайте первый попавшийся, цена и дизайн — не главные критерии. Выбирайте с удовольствием, ищите нужный и не переживайте, если поиски «вашего» бокала затянулись (уже сам процесс поисков активизирует нужные энергии).
Что делать? Пить из него любые приятные вам напитки каждый раз, когда вы сделали очередной шаг к намеченной цели. Цель может быть любой, но важной вам. Хранить бокал необходимо в зоне Карьеры (она, кстати, рядом с зоной Путешествий и Помощников — это полезно для исполнения цели). Мой фужер, кстати, после «выполнения задания» разбился. И это правильно: один и тот же предмет не может быть использован для двух целей.
2. Пирамида (для карьеры)
Хотите повышения или просто ищете новую работу? Буксует сложный проект? Как ни странно, помогает пирамидка. Не важно какая: стеклянная или каменная, любой размер, любой цвет. Выбирайте именно ту, что соответствует вашему намерению.
Что делать? Пирамидку ставите перед или за компьютер. Справа (зона Помощников) — кладете телефон, туда же перемещаете настольную лампу (успех и энергия активизируются светом и действием). В левом углу — ставите любые символы благополучия. Если мы говорим о домашнем столе, то пирамидку ставим в Северный сектор (это и есть Карьера).
Совет: Не покупайте абы какую чашку, из которой пьете чай или кофе на работе. Старайтесь и ее наделить смыслом: чашка (и ваше правильное намерение) будут работать на ваше благополучие. Помню, в свое время мне очень хотелось стать из простого редактора главным. И я подумала: «А интересно, какая чашка у главного редактора в моем исполнении?» Искала-искала в Москве по всем магазинам, а нашла… в Копенгагене. Стоило мне оставить эту чашку в редакции, как кто-то пытался «стащить» и заварить себе в ней чаю. Сразу было видно, что чашка изысканная, сделана со вкусом. Я с огромным удовольствием заваривала в ней травяные настои и вскоре получила приглашение на искомую должность. А когда я переехала в Норвегию и перестала работать, чашка разбилась.
3. Аксессуары с символикой (под задачу)
4. Хрустальная подвеска (защита от неблагоприятных факторов)
5. Хрустальный брелок (защита от летящих звезд)
Еще один «помощник» из люстры — фэншуйская Капля Воды. Такой амулет защищает от неблагоприятных звезд. Годовые звезды в фэншуй меняются каждый год, перелетая с места на место и влияют на нас. И в тот год, когда прилетит определенная неблагоприятная звезда, нивелировать ее можно с помощью элемента фэншуй Воды, этой хрустальной подвеской. Так она и называется — Капля Воды. Фэншуй очень символичен, так что не удивляйтесь.
6. Соль семи морей (смыть негатив)
7. Гипсовый диффузор в шкаф (для здоровья или любви)
Что делать? Приобрести гипсовые диффузоры и фигурки, или же отлить их самим.
8. Ракушки и ухо Будды
9. Романтичная ванна (работать с самооценкой и искать любовь)
Что делать? Покупаете чайные свечи, ароматические палочки (или аромалампу), наливаете в воду пену для ванн, берете бутылку шампанского (сока, минеральной воды), красивый хрустальный бокал — не стесняйтесь, в одиночестве тоже можно, даже нужно — фэншуй разрешает. И … готовите тиару. Да, такую как вы представили сейчас, усыпанную бриллиантами. Ее можно найти в свадебных салонах. Что нужно: зажигаете, наливаете, надеваете тиару и погружаетесь в ванну. Дальше — в зависимости от потребностей. Если нужен партнер — воображаем партнера, если ремонт в ванной — смотрим вокруг и представляем, что моемся в царской ванной, если нужны деньги — представляем несметное богатство. Вы интуитивно почувствуете, когда пора заканчивать этот тайный фэншуйский беспредел. Ну и не забывайте, что это не просто процедура для забавного поднятия самооценки, вам тоже придется поработать.
10. Элементы флористики (семья и деньги)
1) зоны Богатства (юго-восток);
2) зоны Семьи (восток). Ключевые цвета — зеленый и коричневый.Что делать? Купить или составить композицию из стабилизированного мха, коры кокоса (койры), цветов. В центр композиции можно посадить слоника Ганешу (считается помощником в делах и бизнесе), фигурку феи, ангела, что угодно по желанию. На фото — экспресс-вариант в бокале, который собирается за пять минут, легко переносится с места на место и ни у кого не вызывает вопросов.
Совет: Желающие иметь детей — проявите смекалку. Найдите фигурку пупса (я изготовила младенца из нежно-розового мыла), поставьте композицию в сектор Творчества и Детей (это запад).
11. Домашний фонтанчик (деньги)
Что делать? Поставить в восточный сектор. Фонтан активизирует денежные потоки, поскольку обладает янской, активной энергией. Не ставьте янскую воду в спальню — только в гостиную и кабинет.
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