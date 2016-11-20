феншуй

12 секретов феншуй

Очень многих, кто в принципе не против фэншуй, останавливает вид китайских амулетов. Во-первых, это вам не образцы из Музея Востока (качество не очень хорошее). Во-вторых, архетипы китайских символов нам — русским — ни о чем нам не говорят.

Лично мне крупно повезло: я всегда жила вместе с людьми, которые не принимали и не понимали фэншуй — шифроваться и выкручиваться приходилось постоянно. И в ходе многолетней практики я нашла каждой китайской тыкве ву-лу и жезлу ру-и совершенно привычные глазу «европейские альтернативы». Они не вызывают подозрения у окружающих, но тем не менее работают. Подбор предметов выверен на основе знания фэншуй об элементах и фактурах, опробован на мне, друзьях и клиентах и показывает отличные результаты — пользуйтесь.

Никакого феншуя «просто так»

Сначала разберитесь, какие именно задачи вы решаете с его помощью. Все секторы одновременно активизировать нельзя — фокусируйтесь на самом важном.

1. Бокал (под задачу)

Нужен только один, но самый красивый. От взгляда на который все вибрирует. Не покупайте первый попавшийся, цена и дизайн — не главные критерии. Выбирайте с удовольствием, ищите нужный и не переживайте, если поиски «вашего» бокала затянулись (уже сам процесс поисков активизирует нужные энергии).

Что делать? Пить из него любые приятные вам напитки каждый раз, когда вы сделали очередной шаг к намеченной цели. Цель может быть любой, но важной вам. Хранить бокал необходимо в зоне Карьеры (она, кстати, рядом с зоной Путешествий и Помощников — это полезно для исполнения цели). Мой фужер, кстати, после «выполнения задания» разбился. И это правильно: один и тот же предмет не может быть использован для двух целей.

2. Пирамида (для карьеры)

Хотите повышения или просто ищете новую работу? Буксует сложный проект? Как ни странно, помогает пирамидка. Не важно какая: стеклянная или каменная, любой размер, любой цвет. Выбирайте именно ту, что соответствует вашему намерению.

Что делать? Пирамидку ставите перед или за компьютер. Справа (зона Помощников) — кладете телефон, туда же перемещаете настольную лампу (успех и энергия активизируются светом и действием). В левом углу — ставите любые символы благополучия. Если мы говорим о домашнем столе, то пирамидку ставим в Северный сектор (это и есть Карьера).

Совет: Не покупайте абы какую чашку, из которой пьете чай или кофе на работе. Старайтесь и ее наделить смыслом: чашка (и ваше правильное намерение) будут работать на ваше благополучие. Помню, в свое время мне очень хотелось стать из простого редактора главным. И я подумала: «А интересно, какая чашка у главного редактора в моем исполнении?» Искала-искала в Москве по всем магазинам, а нашла… в Копенгагене. Стоило мне оставить эту чашку в редакции, как кто-то пытался «стащить» и заварить себе в ней чаю. Сразу было видно, что чашка изысканная, сделана со вкусом. Я с огромным удовольствием заваривала в ней травяные настои и вскоре получила приглашение на искомую должность. А когда я переехала в Норвегию и перестала работать, чашка разбилась.

3. Аксессуары с символикой (под задачу)

Было время, когда мне срочно надо было ехать в Лондон — пройти практику в Vogue House. Вот захотелось. И я стала собирать британскую символику. В моем случае «сработал» магазин, где после покупки туши для ресниц я получила в подарок бисерный кошелечек с британским флагом. Мой запрос на практику в Лондоне был одобрен, я провела там незабываемое время, и теперь мое резюме украшает редкостная строка.
Что делать? Если вам нужно куда-то поехать (не важно, есть деньги или нет, есть приглашение или вас пока не ждут), начинайте собирать понравившуюся символику, хоть на диванных подушках. Размещайте на северо-западе — секторе путешествий. Если задача связана с карьерой — на севере. Если с деньгами —на юго-востоке. Если с любовью — на юго-западе. Если изучаете иностранный язык — на северо-востоке (там сектор Мудрости и Знаний).

4. Хрустальная подвеска (защита от неблагоприятных факторов)

Подобные подвески (из натурального хрусталя или стекла) обычно в фэншуй используют для рассеивания застоявшейся, неблагоприятной или слишком активной энергии. То есть подвеска нужна для баланса. Подойдет обычная хрустальная люстра с подвесками, но если вешать ее некуда или не хочется?
Что делать? Берете одну подвеску, можете на красную нитку подвесить, можете на резиночку, унизанную жемчугом (как у меня). Вешаете на окно: когда на подвеску светит солнце, считается, что удача уже у вас дома.

5. Хрустальный брелок (защита от летящих звезд)

Еще один «помощник» из люстры — фэншуйская Капля Воды. Такой амулет защищает от неблагоприятных звезд. Годовые звезды в фэншуй меняются каждый год, перелетая с места на место и влияют на нас. И в тот год, когда прилетит определенная неблагоприятная звезда, нивелировать ее можно с помощью элемента фэншуй Воды, этой хрустальной подвеской. Так она и называется — Капля Воды. Фэншуй очень символичен, так что не удивляйтесь.

Что делать? Носить каплю в качестве брелока или просто положить в сумочку.

6. Соль семи морей (смыть негатив)

Известно, что соль хорошо очищает энергетику человека и пространства. Но просто морская соль — это как-то безлично. Есть соли северных морей, есть средиземного, есть еще розовая тибетская соль, и много других! Я стала собирать их. Ведь соль, будучи кристаллом, запоминает энергетику места. А значит, микс различных солей будет энергетически насыщеннее.
Что делать? Упаковать в красивую банку, поставить в ванной. После сложного дня в социуме вы могли нахвататься не самых позитивных энергий — примите ванну с щепоткой соли. А слабым раствором соли можно мыть пол и плиту: кристаллы возьмут на себя весь негатив. Кстати, в комплекте с солью отлично работают свечи — ванна при свечах это не просто романтика, а процедура «ментальной уборки».

7. Гипсовый диффузор в шкаф (для здоровья или любви)

Некоторые секторы, главным элементом которых является Земля, нуждаются в дополнительной подпитке. К элементу Земля относится и гипс.
Что делать? Приобрести гипсовые диффузоры и фигурки, или же отлить их самим.
Альтернатива: Камешки тоже относятся к элементу Земля. Но лучше не набирать первые попавшиеся булыжники с дороги. Правильным будет, выезжая на отдых к морю, в лес, уже заранее ставить задачу: мне нужны определенные камни в таком-то количестве для таких-то целей. Есть гипотеза, что камни тоже обладают своим сознанием и всегда выбирают хозяев сами (наверное, вы замечали: к этому камню рука сама тянется, а вот этот не хочется брать). А поскольку для сознания и энергии нет понятия расстояния и времени, ваше взаимодействие с будущими камнями начинается уже с того момента, как вы поставите задачу, даже если вы в этот момент продолжаете сидеть в офисе в предотпускной запарке.

8. Ракушки и ухо Будды

Еще одна «волшебная палочка» — ракушки. Для решения задач из сектора Любви (юго-запад) подойдут любые — лучше искать самим и класть парой (это сакральное число сектора). Отлично работает огромная раковина с завитком внутрь — внимание, не со створками вроде устрицы! Напоминающая ухо — самая подходящая.
Что делать? Ставите на правую часть стола (зона Помощников) и, не стесняясь, шепчете в нее просьбы. Попробуйте, прежде чем упражняться в остроумии; я счет потеряла благодарностям от клиентов, у которых это сработало.

9. Романтичная ванна (работать с самооценкой и искать любовь)

Практика, которую я называю «ванна Царина» особенно хорошо работает в случае попадания санузла в сектор Любви.
Что делать? Покупаете чайные свечи, ароматические палочки (или аромалампу), наливаете в воду пену для ванн, берете бутылку шампанского (сока, минеральной воды), красивый хрустальный бокал — не стесняйтесь, в одиночестве тоже можно, даже нужно — фэншуй разрешает. И … готовите тиару. Да, такую как вы представили сейчас, усыпанную бриллиантами. Ее можно найти в свадебных салонах. Что нужно: зажигаете, наливаете, надеваете тиару и погружаетесь в ванну. Дальше — в зависимости от потребностей. Если нужен партнер — воображаем партнера, если ремонт в ванной — смотрим вокруг и представляем, что моемся в царской ванной, если нужны деньги — представляем несметное богатство. Вы интуитивно почувствуете, когда пора заканчивать этот тайный фэншуйский беспредел. Ну и не забывайте, что это не просто процедура для забавного поднятия самооценки, вам тоже придется поработать.

10. Элементы флористики (семья и деньги)

Пригодятся для решения задач из:
1) зоны Богатства (юго-восток);
2) зоны Семьи (восток). Ключевые цвета — зеленый и коричневый.Что делать? Купить или составить композицию из стабилизированного мха, коры кокоса (койры), цветов. В центр композиции можно посадить слоника Ганешу (считается помощником в делах и бизнесе), фигурку феи, ангела, что угодно по желанию. На фото — экспресс-вариант в бокале, который собирается за пять минут, легко переносится с места на место и ни у кого не вызывает вопросов.
Совет: Желающие иметь детей — проявите смекалку. Найдите фигурку пупса (я изготовила младенца из нежно-розового мыла), поставьте композицию в сектор Творчества и Детей (это запад).

11. Домашний фонтанчик (деньги)

Такой фонтанчик легко делается из вазочки (миски) и аквариумной помпы.
Что делать? Поставить в восточный сектор. Фонтан активизирует денежные потоки, поскольку обладает янской, активной энергией. Не ставьте янскую воду в спальню — только в гостиную и кабинет.

12. Волшебный Конверт (исполняет любые желания)

Можно использовать абсолютно для всех секторов и просить что угодно.
Что делать? Купить конверт нужного цвета, написать цель на бумаге, положить в конверт и ждать. Золотистый, зеленый или фиолетовый конверт — для Богатства, серебристый и золотистый — для Путешествий и Помощников, серебристый, золотистый, бронзовый, белый, черный, темно-синий — для Карьеры. Красный — универсальный цвет, подойдет для любого сектора. Красный активизирует любые энергии. Так что если сомневаетесь, берите красный и действуйте. И да, можете к записи добавить вырезанную картинку желаемого (если это вещь).
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