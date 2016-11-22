Урожайная грядка

Растворы для хорошего урожая огурчиков🍃

Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень — по 0,5 л под куст.С начала цветения и до начала увядания.

Желтеют листья — не хватает калия. хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков

От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком (1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять опрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ, безопасный к тому же. Брызгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода

От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать.

ЛЕЧИМ ЛУК🍃

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так: в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Рецепт подкормки помидор🍅

За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный! Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду. Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи. Конечный результат принес огромную радость.

Понадобится:

Вода — 2,5 — 2,7 л

Дрожжи — 100 г

Сахар — 0,5 стакана

Приготовление:

В трехлитровую банку заливаю 2,5 — 2,7 л воды без хлора (отстоянной). Дрожжи развожу в теплой воде. Добавляю в банку разведенные дрожжи и сахар. Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. Раствор (брага) готов, когда закончится брожение. Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю под каждый куст.

Хорошего урожая!

3 действенных совета, как спасти капусту от вредителей

Советы опытных дачников

Совет 1: Боремся с вредителями растений с помощью уксуса

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Однажды одна женщина рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и опрыс­нули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова? Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

Совет 2: Куриный помёт

Лучше всего развести куриный помёт, пусть несколько дней помокнет и подкармливать. Один год рискнули: сделали глубокие лунки, насыпали куриный помёт, сверху земли и лили воду. Вода впитывалась, сажала капусту. Капуста была шикарная.

Совет 3: Как защитить капусту с помощью зубной пасты

Нашла на просторах интернета хороший совет по спасению капусты от вредителей. По себе знаю, какого эти видеть пожирающих твою, с любовью выращенную, капусту гадкими зелеными гусеницами. А теперь сам совет:

Если бы не испытала этот метод, никогда бы в такое не поверила. Еще в прошлом году соседка посоветовала обработать кочаны от гусениц капустной белянки… обыкновенной зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, бороться решила химикатами и проиграла «сражение» — почти вся моя капуста пропала. В этом году я все-таки рискнула «накормить» овощ пастой.

Для этого, следуя рекомендациям все той же соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое «угощение» не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.

Ещё советы из сети:

‣ А я всегда золой припудриваю, от гусениц, бабочек, да и, удобрение заодно.

‣ В прошлый год впервые огородничала. Удалась у меня капуста сорта Зимовка. От вредителей промеж кочанчиков посадила бархатцы отклоненные, периодически сыпала древесную золу, иногда поливала меловым раствором. А еще набросала семян укропа. Капуста выросла разных размеров, но все кочаны плотные, круглые, очень вкусные и сочные. И в борщах и в засолке только на ура ушла.

‣ Я спасла свою капусту прошлым летом обычной белой скорлупой от белых сырых яиц. закрепляла на центральных листиках, пока молодая рассада, потом просто обкладывала качаны скорлупой, на небольшие палочки насаживала, короче, бабочки капустницы не садились, качаны целые были, не повреждены гусеницами, правда, пришлось бороться с тлёй. Я думаю они не садились по той причине, что всё белым — бело и поляна так сказать занята, улетали дальше).

‣ Я от блошки посыпаю древесной золой, а от слизней и гусениц поливаю раствором соли и туалетного мыла.

Советы дачникам, садоводам и огородникам.