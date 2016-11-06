Огурцы фаршированные

Вкус свежего огурца с икрой, думаю многим нравится, но главное, как говорил мой педагог по композиции — подача. Хорошо оформленная ерунда, всегда интригует.

Вот для такой подачи понадобятся:

2 длинных огурца

100 грамм икры

фета или бокончини

свежая петрушка по вкусу

Картофелечисткой срезаем полоски вдоль огурца, что бы зеленая чередовалась со светлой. Разрезаем огурец на кольца в 2 см толщиной и чайной ложкой выбираем из них мякоть. Фету смешиваем с нарубленной петрушечкой и ложечкой заправляем огуречные трубочки. Сверху накладываем икорки и закуска готова.