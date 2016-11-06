http://health-beauty.ca/wp-content/uploads/2016/11/ogurci.jpeg 1118 1680 Health and Beauty http://health-beauty.ca/wp-content/uploads/2016/02/logo-hb.jpg Health and Beauty2016-11-06 04:46:312016-11-06 04:52:07Огурцы фаршированные
Огурцы фаршированные
Вкус свежего огурца с икрой, думаю многим нравится, но главное, как говорил мой педагог по композиции — подача. Хорошо оформленная ерунда, всегда интригует.
Вот для такой подачи понадобятся:
- 2 длинных огурца
- 100 грамм икры
- фета или бокончини
- свежая петрушка по вкусу
Картофелечисткой срезаем полоски вдоль огурца, что бы зеленая чередовалась со светлой. Разрезаем огурец на кольца в 2 см толщиной и чайной ложкой выбираем из них мякоть. Фету смешиваем с нарубленной петрушечкой и ложечкой заправляем огуречные трубочки. Сверху накладываем икорки и закуска готова.
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