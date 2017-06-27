Обморок у детей

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой обморока: терял сознание сам или видел, как это случалось с близкими. Один-два обморока, которые прошли незамеченными и дальше не повторялись, это, может быть, и не проблема. Но когда они случаются регулярно, стоит задуматься о причинах.

Аритмия у ребенка – опасные причины потери сознания

Сегодня проблема обмороков выглядит так:

80% — это сосудистые, рефлекторные (у специалистов — вазовагальные) обмороки. Они связаны с падением давления, резким снижением частоты сердечных сокращений. Я не затрагиваю такое состояние, как эпилепсия, которая достаточно распространена. При обмороках эпилепсию нужно исключать в первую очередь. В 60% случаев больные с угрожающими жизни аритмиями лечились сначала от эпилепсии. И хорошо, если они вовремя попали к кардиологу. 5% обмороков связано с аритмиями. Это самая опасная причина для обмороков, потому что происходит остановка сердца (аритмический обморок). Вазовагальные обмороки в плане угрозы жизни безопасны. Но они очень сильно нарушают качество жизни больного. Если не разобраться, то будет или сверхагрессивное лечение, или достаточно легкое, без учета патологии. Неврологи мало ориентированы в кардиологических проблемах. Но и кардиологи в большинстве своем не так хорошо ориентируются в проблеме обмороков.

У нас большой процент детей с наследственными заболеваниями — с риском внезапной сердечной смерти. Это тяжело, потому что эти заболевания проявляют себя сразу жизнеугрожающим состоянием. То есть ребенок бежал и упал (на уроке физкультуры, во время игры). А до этого он не был слабеньким, как дети с пороками сердца и сердечной недостаточностью. Просто остановилось сердце.

Проблему показывает ЭКГ, иногда даже ЭКГ близких. Поэтому важен подробный опрос максимального количества родственников. Убедить родителей в том, что их совершенно здоровый до этого ребенок обязан теперь всю жизнь лечиться или ему нужно делать сложную операцию, бывает достаточно сложно. «Если бы ребенок упал 5-6 раз в обморок с остановкой сердца, то мы бы согласились», — говорят они. К сожалению, столько шансов природа дарит редко.

В 30% случаев обморок бывает первым и последним у таких больных.

В этом смысле очень сложно разбираться с причиной обморока у спортсменов. Через нас, Центральную детскую больницу ФМБА, проходят все юношеские сборные страны. Это большая ответственность: ребята часто с 5 лет занимаются примерно 6 раз в неделю по 4-5 часов, проводят по 3 дня на сборах. К 16-17 годам организм работает иначе, чем у сверстников.

С одной стороны, этот человек живет спортом до 17 лет, а потом врач решает перестраховаться и ему все запретить. Тут зачеркивается и судьба. Многие спортсмены уже зарабатывают хорошие деньги, семьи содержат, ничего другого в жизни не умеют. И наоборот, если что-то не доглядел, то можно подвергнуть реальной опасности жизнь человека. Мы регулярно видим смерть на спортивных площадках футболистов, хоккеистов. Для нас это тоже является предметом пристального изучения и внимания.

В Европе уже давно возникла тенденция создавать специализированные синкопальные отделения в структуре больших больниц. Эти подразделения требуют специализированного оборудования, которое используется для обследования и исключения прежде всего аритмических причин и установления истинных причин обморочных состояний у больного.

Например, много людей падает в обморок при заборе крови, в душном помещении, и в это время могут регистрироваться длинные паузы ритма. Еще 15 лет назад и для меня это было прямым показанием для направления такого пациента к хирургу. Сейчас выяснили, что это в достаточной степени неопасно.

Проблемой является то, что общество у нас не нацелено на важность проблемы внезапной смерти как таковой, тем более сердечной смерти у детей и подростков.

Во многих аэропортах, на вокзалах мы видим автоматические наружные дефибрилляторы. И старших школьников учат приемам первой помощи, потому что от остановки сердца до смерти проходит 5-7 минут, если ничего не делать. А если делать, то человека можно спасти.

Причем именно в детстве очень много специфических состояний, когда в грудную клетку может попасть мячик, шайба, и это запускает опасное для жизни нарушение ритма — фибрилляцию желудочков.

Есть даже такой термин «сотрясение сердца» или «смерть от рефлекторной остановки сердца». Это чаще случается у детей, так как их грудная клетка мало защищена. И если в момент остановки окружающие люди не начнут сразу проводить какие-то мероприятия, то больной умрет. А если не делать дефибрилляцию, то он умрет с вероятностью 90%. В Америке в каждой школе стоит дефибриллятор — это же доврачебная помощь по всем нормам Красного креста.

Еще выделяют отдельно синдром внезапной смерти младенцев, когда в коляске умирает младенец до года. При вскрытии у малыша сердце, легкие здоровы. До конца причины не ясны. Важно не выкладывать ребенка на ночь на живот, не перегревать помещение, внимательно наблюдать за ребенком с 3 до 8 месяцев (наиболее опасный возраст), не курить в помещении, где находится ребенок. Активный интерес к причинам синдрома возник в Америке. И то только после того, как у одного из сенаторов так умер внук. А до этого педиатры отмахивались от этого, говорили, что такого не существует.

Как понять, что у вас аритмия

До определенного времени дети не чувствуют нарушений ритма. Взрослый человек может чувствовать и 10 экстрасистол (перебои в работе сердца), и каждую, как остановку сердца. Подростки только лет с 13 чувствуют экстрасистолию, и то в 10-12% случаев.

Сердцебиение — не самый надежный критерий аритмии, только если это непароксизмальная тахикардия, когда внезапно запускается очень частое сердцебиение на уровне 180-200 ударов в минуту, и случаются обмороки.

При пароксизмальной тахикардии у ребенка пульсируют шейные сосуды, грудная клетка, малыш обычно пугается, рассказывает, что чувствует, что по нему мишка прыгает. Советую родителям сразу пощупать пульс — он будет сильно биться.

Обморок должен насторожить и стимулировать на обследование у кардиолога. Вообще любой обморок требует обследования, но если произошел на фоне физической нагрузки — особенно важен.

Сначала проводится стандартное кардиологическое обследование: ЭКГ, УЗИ-сердца, суточное холтеровское мониторирование.

Следующий метод — это проба с поворотным столом. Ребенок кладется на стол и подключается к приборам. Стол плавно поднимается и остается в положении под углом 60 градусов. Это называется пассивная ортостатическая проба.

Механизм ее в том, что в это время кровь перемещается к нижним конечностям, и, если у ребенка слабость в рефлексе, который обеспечивает подъем крови наверх, то крови к мозгу поступает мало и он дает команду на отключение, как компьютер.

В состоянии обморока головной мозг потребляет меньше кислорода, и это не ведет к поражению нервных клеток.

При слабости рефлекса может быть не только обморок, но и головокружение при резком вставании, длительном стоянии в душном помещении.

На поворотном столе у пациента возникают такие состояния — и мы можем определить механизм обморока.

Для установления причины обморока еще важна беседа с родителями и с самим ребенком. Это во многом определяет направление дальнейшего диагностического поиска.

Самопомощь при аритмии

Если возник приступ сердцебиения, важно быстро определить частоту сердцебиения. Если она очень высокая (180-250 ударов в минуту), то в первые 10-15 минут:

Нужно зажать нос и рот и резко натужиться. Сделать это несколько раз.

На шее есть пульсирует сосуд, который можно легко нащупать (это область каротидного синуса). Во время приступа он часто пульсирует. Нужно сначала помассировать его с одной стороны, потом с другой. Но с двух сторон сразу массировать нельзя, так как может сильно упасть давление. 2 —3раза напрягитесь — помассируйте.

Очень эффективно нажатие на корень языка. Этот прием нередко способен прервать аритмию.

Резкий холод на лицо тоже может остановить приступ.

Двух— и трехлетнего ребенка для купирования аритмии можно просто поднять вверх ногами, сделать обычную клизму.

Но если возникает желудочковая аритмия, то она нередко сопровождается потерей сознания. При этом состоянии помощь могут оказать только окружающие.

Прежде всего, нужно определить, есть сердцебиение или нет (пальпация сонной артерии на шее, приложить ухо к грудной клетке).

Если больной дышит, сердцебиение есть, то экстренные меры не нужны, а необходимо вызвать скорую помощь.

Если пульс не определяется, то нужно сразу начать сердечно-легочную реанимацию — делать искусственное дыхание. Пока один проводит сердечно-легочную реанимацию, кто-то должен вызвать скорую помощь.

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