Молоко вымывает кальций из организма

Коровье молоко РАЗРУШАЕТ наши кости

Уже не первый год идут споры о том, вредно ли употреблять молоко в пищу или все же этот продукт несет пользу нашему организму. Сторонники обоих позиций приводят самые разнообразные факт и доводы в защиту своих убеждений. В этом материале мы будем опираться на научные заключения и постараемся выяснить, является ли молоко необходимым человеку продуктом питания.

Молоко млекопитающих имеет разный состав в силу видовой особенности организма, для которого оно предназначено. То есть коровье молоко имеет иной состав по отношению к козьему, овечьему, верблюжьему и уж тем более к человеческому молоку.

Стоит обратить внимание, что в природе новорожденный употребляет молоко в течение определенного срока, после которого никогда более не возвращается к этому виду питания. Если провести аналогию (так как человек тоже относится к классу млекопитающих), он так же не должен употреблять молоко во взрослости.

Как вы можете заметить даже при поверхностном, логическом анализе чаша весов клонится к тому, что человек не должен продолжать употребление молока после окончания вскармливания его грудью матери, но чтобы информация была максимально объективной, давайте проанализируем все за и против, немного глубже.

Вред казеина

Одним из самых вредных веществ в молоке является казеин – молочный белок, который у каждого вида млекопитающих отличается своей структурой. Для усвоения этого белка у животных в желудке вырабатывается специальный фермент именуемый ренином. У человека такого фермента нет. Новорожденный при приеме молока усваивает его благодаря специальной бацилле, вырабатываемой в молочных железах матери и поступающей в организм младенца вместе с молоком.

Молоко вымывает кальций

Это, наверное, звучит странно, так как основным аргументов в пользу употребления молока является именно высокое содержание в этом продукте кальция. На самом деле, помимо кальция в организм человека поступает казеин, являющийся сильным окислителем (а в организме человека нет фермента расщепляющего данный белок). Чтобы привести организм в кислотно-щелочное равновесие организм нейтрализует повышенную кислотность в желудке за счет кальция (щелочи).

Очень часто весь поступивший с молоком кальций расходуется на гомеостаз (постоянство внутренней среды), если же этого количества не хватает, то используется кальций поступившей с другой пищей, если такового нет, то в ход идут внутренние резервы организма, то есть костные ткани. Именно этим процессом и объясняется полная усвояемость кальция, которая на самом деле расходуется на поддержание кислотно-щелочного баланса. Если внутренние резервы кальция будут расходоваться постоянно, то это может привести к остеопорозу (нехватке кальция).

Так как человеческий организм не способен усваивать казеин, то он попадет в наши почки в чистом виде, в результате чего у людей с генетической предрасположенностью могут образовываться фосфатные камни в почках.

Молоко может вызывать диабет

Длительное, регулярное употребление молока (чаще всего с раннего детства и во взрослости) может вызвать диабет типа 1. Это не тот диабет типа 2, который развивается в результате чрезмерного употребления сахара. Очень часто у людей развивается диабет типа 1 по причине все того же казеина, который как и все белки состоит из аминокислот, располагающихся в определенной последовательности. В почти такой же последовательности расположены аминокислоты наших бета-клеток поджелудочной железы, отвечающих за синтез гормона инсулина, который расщепляет сахара.

Как только казеин попадает в наш организм, а как мы помним, в нашем организме нет возможности его расщеплять, он тут же воспринимается нашей иммунной системой как антиген извне. В результате нейтрализации чужеродного гена иммунная система может переключаться на свои же собственные клетки, похожие по структуре аминокислотных звеньев на белок казеина. Другими словами антитела, которые должны бороться с антигенами, начинают поражать наши собственные клетки организма, так и возникает аутоиммунное заболевание – диабет типа 1.

Вред лактозы

Вреден для здоровья и так называемый молочный сахар (лактоза). Лактоза, попадая в наш организм, расщепляется на два компонента:

Глюкоза является основным источником энергии для организма и полностью усваивается.

Галактоза вообще не усваивается человеческим организмом, так как после того как ребенка перестали кормить грудью ген, отвечающий за переработку и усвоение галактозы, отключается.

Попавшая в желудок галактоза не выводится, откладываясь на суставах, вызывая разные формы артритов. На хрусталике глаза, образуя катаракту. Галактоза также откладывается в клетках кожи, и под кожей, что приводит к ненавистному женщинами целлюлиту и т.д.

Свободные радикалы, содержащиеся в молоке, негативно влияют на организм. Образуются они в результате окисления жиров под воздействием воздуха. Свободные радикалы вмешиваются в структуру жиров, белков, ДНК клеток, изменяя и разрушая ее. При разрушении свободными радикалами молекулы жира, может начаться цепная реакция, которая чаще всего приводит к разрушению клеточной мембраны, а, следовательно, к гибели клетки. Свободные радикалы способны вызывать мутации в ДНК, которые приводят к разным заболеваниям и многим разновидностям рака.

Сами по себе окисленные жиры таят в себе не меньшую опасность, чем свободные радикалы. Дело в том, что кислород растворяется в жирах в восемь раз быстрее, чем в воде. Происходит это еще в процессе доения, если речь идет о домашнем употреблении, либо же в процессе переработки в промышленном производстве. В природе молоко никогда не контактирует с воздухом, так как все млекопитающие получают его лишь при контакте с грудью матери.

В двух словах процесс ослабления костей молоком можно описать так. Употребление молока и молочных продуктов создает в организме очень кислотную среду. Чтобы нейтрализовать повышенный уровень кислотности, организм использует кальций, который берет в костях. Грубо говоря, молоко вымывает кальций из нашего организма (у людей, употребляющих молоко уровень кальция в моче намного выше, чем этот же показатель у людей, избегающих молоко и молочные продукты).