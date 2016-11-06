Книги, которые нужно прочесть

Предлагаем Вам список из 200 книг, который составила телекомпания BBC, и 30 лучших произведений русской литературы.

А

«Анна Каренина» — Лев Толстой

«Автостопом по галактике» — Дуглас Адамс

«Алиса в Стране чудес» — Льюис Кэрролл

«Алхимик» — Пауло Коэльо

«Американский психопат» — Брет Истон Эллис

«Аня из Зеленых Мезонинов» — Люси Мод Монтгомери

«Ангус, ремни и конкретные обжимашки» — Луиз Рэннисон

«Артемис Фаул» — Йон Колфер

Б

«БДВ, или Большой и добрый великан» — Роальд Даль

«Белый пик» — Энтони Хоровитц

«Библия ядовитого леса» — Барбара Кингсолвер

«Благие знамения» — Терри Пратчетт и Нил Гейман

«Большие надежды» — Чарльз Диккенс

«Бог мелочей» — Арундати Рой

«Божество реки» — Уилбур Смит

В

«В дороге» — Джек Керуак

«Вдали от обезумевшей толпы» — Томас Харди

«Ведьмы» — Роальд Даль

«Ведьмы за границей» — Терри Пратчетт

«Великий Гэтсби» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд

«Ветер в ивах» — Кеннет Грэм

«Вечеринка с ночевкой» — Жаклин Уилсон

«Вещие сестрички» — Терри Пратчетт

«Вики-ангел» — Жаклин Уилсон

«Винни-Пух и все-все-все» — Алан Милн

«Властелин колец» — Джон Р. Р. Толкин

«Война и мир» — Лев Толстой

«Война миров» — Герберт Уэллс

«Возвращение в Брайдсхед» — Ивлин Во

«Волхв» — Джон Фаулз

«Вор времени» — Терри Пратчетт

Г

«Гарри Поттер и кубок огня» — Джоан Роулинг

«Гарри Поттер и философский камень» — Джоан Роулинг

«Гарри Поттер и тайная комната» — Джоан Роулинг

«Гарри Поттер и узник Азкабана» — Джоан Роулинг

«Гордость и предубеждение» — Джейн Остин

«Горменгаст» — Мервин Пик

«Город как Элис» — Невил Шют

«Граф Монте-Кристо» — Александр Дюма

«Гроздья гнева» — Джон Стейнбек

«Грозовой перевал» — Эмили Бронте

«Громобой» — Энтони Хоровитц

Д

«Далекие шатры» — Мэри Маргарет Кей

«Двойняшки» — Жаклин Уилсон

«Девочка-находка» — Жаклин Уилсон

«Девчонки гуляют допоздна» — Жаклин Уилсон

«Девчонки в поисках любви» — Жаклин Уилсон

«Девчонки в слезах» — Жаклин Уилсон

«Дети полуночи» — Салман Рушди

«День шакала» — Фредерик Форсайт

«День триффидов» — Джон Уиндем

«Дэнни — чемпион мира» — Роальд Даль

«Джеймс и гигантский персик» — Роальд Даль

«Джейн Эйр» — Шарлотта Бронте

«Джуд незаметный» — Томас Харди

«Дневник Бриджит Джонс» — Хелен Филдинг

«Дневники принцессы» — Мэг Кэбот

«Дневник Трейси Бикер» — Жаклин Уилсон

«Доводы рассудка» — Джейн Остин

«Дом из листьев» — Марк Данилевски

«Дракула» — Брэм Стокер

«Дэвид Копперфильд» — Чарльз Диккенс

«Дюна» — Фрэнк Герберт

Ж

«Женщина в белом» — Уильям Уилки Коллинз

«Жестокое море» — Николас Монсаррат

З

«Заклинатель лошадей» — Николас Эванс

«Зеленая миля» — Стивен Кинг

И

«Искупление» — Иэн Макьюэн

«Имя розы» — Умберто Эко

К

«Каин и Авель» — Джеффри Арчер

«К востоку от рая» — Джон Стейнбек

«Ким» — Редьярд Киплинг

«Клан пещерного медведя» — Джин Ауэл

«Ключ от всех дверей» — Энтони Хоровитц

«К оружию! К оружию!» — Терри Пратчетт

«Корабельные новости» — Энни Прул

«Король былого и грядущего» — Теренс Уайт

«Крестики-нолики» — Мэлори Блэкмен

«Крестный отец» — Марио Пьюзо

«Кэтрин» — Ани Сэтон

Л

«Ласточки и амазонки» — Артур Рэнсом

«Лев, колдунья и платяной шкаф» — Клайв Стэйплз Льюис

«Лечение Джорджа Марвелуса» — Роальд Даль

«Лола Роза» — Жаклин Уилсон

«Лолита» — Владимир Набоков

«Лорна Дун» — Ричард Блэкмор

«Любовь во время холеры» — Габриэль Гарсиа Маркес

М

«Маленькие женщины» — Луиза Мэй Олкотт

«Маленький принц» — Антуан де Сент-Экзюпери

«Мандолина капитана Корелли» — Луи де Берньер

«Мастер и Маргарита» — Михаил Булгаков

«Матильда» — Роальд Даль

«Мелкие боги» — Терри Пратчетт

«Мемуары гейши» — Артур Голден

«Миддлмарч» — Джордж Элиот

«Мир глазами Гарпа» — Джон Ирвинг

«Мир Софии» — Йостейн Гордер

«Моби Дик» — Герман Мелвилл

«Молитва об Оуэне Мини» — Джон Ирвинг

«Мор, ученик смерти» — Терри Пратчетт

«Мотылек» — Анри Шарьер

«Мрачный жнец» — Терри Пратчетт

«Мужчина и мальчик» — Тони Парсонс

«Музей моих тайн» — Кейт Аткинсон

«Мэр Кэстербриджа» — Томас Харди

Н

«Над пропастью во ржи» — Джером Сэлинджер

«На западном фронте без перемен» — Эрих Мария Ремарк

«На игле» — Ирвин Уэлш

«Невыносимая легкость бытия» — Милан Кундера

«Неуютная ферма» — Стелла Гиббонс

«Ничей дневник» — Джордж и Уидон Гроссмит

«Ночная стража» — Терри Пратчетт

О

«Обитатели холмов» — Ричард Адамс

«Обладать» — Антония Сьюзен Байетт

«О дивный новый мир» — Олдос Хаксли

«О мышах и людях» — Джон Стейнбек

«Оливер Твист» — Чарльз Диккенс

«Они играли на траве» — Терри Венейблс и Гордон М. Уильямс

«Оно» — Стивен Кинг

«Осиная фабрика» — Иэн Бэнкс

«Остров сокровищ» — Роберт Стивенсон

«Отверженные» — Виктор Гюго

«Очень голодная гусеница» — Эрик Карл

П

«Парфюмер» — Патрик Зюскинд

«Паутина Шарлотты» — Элвин Брукс Уайт

«Пение птиц» — Себастьян Фолкс

«Песнь на закате» — Льюис Грессик Гиббон

«Плохие девчонки» — Жаклин Уилсон

«Пляж» — Алекс Гарленд

«Повесть о двух городах» — Чарльз Диккенс

«Повелитель мух» — Уильям Голдинг

«Подходящий жених» — Викрам Сет

«Портрет Дориана Грея» — Оскар Уайльд

«Посмертные записки Пиквикского клуба» — Чарльз Диккенс

«Поющие в терновнике» — Колин Маккалоу

«Правда» — Терри Пратчетт

«Преступление и наказание» — Федор Достоевский

«Пролетая над гнездом кукушки» — Кен Кизи

«Противостояние» — Стивен Кинг

«Пурпурный цвет» — Элис Уокер

«Пятый элефант» — Терри Пратчетт

Р

«Рассказ служанки» — Маргарет Этвуд

«Разрисованная мама» — Жаклин Уилсон

«Ребекка» — Дафна Дюморье

«Ребенок из чемодана» — Жаклин Уилсон

«Рискованные игры» — Жаклин Уилсон

«Рождественская песнь» — Чарльз Диккенс

«Роковая музыка» — Терри Пратчетт

С

«Сага о Форсайтах» — Джон Голсуорси

«Сайлес Марнер» — Джордж Элиот

«Санта-Хрякус» — Терри Пратчетт

«Сегун» — Джеймс Клавелл

«Секреты» — Жаклин Уилсон

«Семейная реликвия» — Розамунд Пилчер

«Семейство Твит» — Роальд Даль

«Сердце тьмы» — Джозеф Конрад

«Серебряный меч» — Ян Серрэйлер

«Сила единства» — Брюс Куртеней

«Скотный двор» — Джордж Оруэлл

«Собака Баскервилей» — Артур Конан Дойл

«Спокойной ночи, мистер Том» — Мишель Магориан

«Старик и море» — Эрнест Хемингуэй

«Сто лет одиночества» — Габриэль Гарсиа Маркес

«Столпы Земли» — Кен Фоллетт

«Стража! Стража!» — Терри Пратчетт

«Сыновья и любовники» — Дэвид Герберт Лоуренс

Т

«Таинственный сад» — Фрэнсис Бернетт

«Тайная история» — Донна Тартт

«Тайна волшебного дерева» — Энид Блайтон

«Тайный дневник Адриана Моула 13 3/4 лет» — Сью Таунсенд

«Темные начала» — Филип Пулман

«Трое в лодке, не считая собаки» — Джером К. Джером

«Тэсс из рода д’Эрбервиллей» — Томас Харди

У

«Убить пересмешника» — Харпер Ли

«Ужастики» — Роберт Лоуренс Стайн

«Улисс» — Джеймс Джойс

«Уловка-22» — Джозеф Хеллер

«Унесенные ветром» — Маргарет Митчелл

Ф

«Фантастический мистер Фокс» — Роальд Даль

«Филантропы в рваных штанах» — Роберт Тресселл

«Франкенштейн» — Мэри Шелли

Х

«Хайди» — Иоганна Шпири

«Хозяин морей: Командир и штурман» — Патрик О’Брайан

«Холодный дом» — Чарльз Диккенс

«Хрупкое равновесие» — Рохинтон Мистри

Ц

«Цвет волшебства» — Терри Пратчетт

«Цветы на чердаке» — Вирджиния Эндрюс

Ч

«Чарли и шоколадная фабрика» — Роальд Даль

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — Ричард Бах

«Чародей» — Раймонд Фэйст

«Черный красавчик» — Анна Сьюэлл

«Чужестранка» — Диана Гэблдон

Э

«Эмма» — Джейн Остин

Я

«Я захватываю замок» — Доди Смит

«Ямы» — Луис Сашар

«Ярмарка тщеславия» — Уильям Теккерей

1-9, A-Z

1984» — Джордж Оруэлл

«39 ступеней» — Джон Бьюкен

«Hi-Fi» — Ник Хорнби

Этот список был составлен телекомпанией BBC с подачи англоязычных читателей, поэтому в нем преобладают авторы, пишущие или писавшие на английском.

Чтобы компенсировать этот перекос, дополняем список русскоязычными авторами

«Евгений Онегин» — Александр Пушкин

«Капитанская дочка» — Александр Пушкин

«Герой нашего времени» — Михаил Лермонтов

«Мертвые души» — Николай Гоголь

«Тарас Бульба» — Николай Гоголь

«Братья Карамазовы» — Федор Достоевский

«Идиот» — Федор Достоевский

«Кавказский пленник» — Лев Толстой

«История одного города» — Михаил Салтыков-Щедрин

«Левша» — Николай Лесков

«Гранатовый браслет» — Александр Куприн

«Рассказы» — Антон Чехов

«Чайка» — Антон Чехов

«Белая гвардия» — Михаил Булгаков

«Записки юного врача» — Михаил Булгаков

«Петр I» — Алексей Толстой

«Двенадцать стульев» — Илья Ильф, Евгений Петров

«Котлован» — Андрей Платонов

«Пикник на обочине» — братья Стругацкие

«Понедельник начинается в субботу» — братья Стругацкие

«Записки охотника» — Иван Тургенев

«А зори здесь тихие» — Борис Васильев

«Два капитана» — Вениамин Каверин

«Алые паруса» — Александр Грин

«Доктор Живаго» — Борис Пастернак

«Тихий Дон» — Михаил Шолохов

«Уроки французского» — Валентин Распутин

«Мы» — Евгений Замятин

«Уральские сказы» — Павел Бажов