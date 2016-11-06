Книги, которые нужно прочесть
Предлагаем Вам список из 200 книг, который составила телекомпания BBC, и 30 лучших произведений русской литературы.
А
«Анна Каренина» — Лев Толстой
«Автостопом по галактике» — Дуглас Адамс
«Алиса в Стране чудес» — Льюис Кэрролл
«Алхимик» — Пауло Коэльо
«Американский психопат» — Брет Истон Эллис
«Аня из Зеленых Мезонинов» — Люси Мод Монтгомери
«Ангус, ремни и конкретные обжимашки» — Луиз Рэннисон
«Артемис Фаул» — Йон Колфер
Б
«БДВ, или Большой и добрый великан» — Роальд Даль
«Белый пик» — Энтони Хоровитц
«Библия ядовитого леса» — Барбара Кингсолвер
«Благие знамения» — Терри Пратчетт и Нил Гейман
«Большие надежды» — Чарльз Диккенс
«Бог мелочей» — Арундати Рой
«Божество реки» — Уилбур Смит
В
«В дороге» — Джек Керуак
«Вдали от обезумевшей толпы» — Томас Харди
«Ведьмы» — Роальд Даль
«Ведьмы за границей» — Терри Пратчетт
«Великий Гэтсби» — Фрэнсис Скотт Фицджеральд
«Ветер в ивах» — Кеннет Грэм
«Вечеринка с ночевкой» — Жаклин Уилсон
«Вещие сестрички» — Терри Пратчетт
«Вики-ангел» — Жаклин Уилсон
«Винни-Пух и все-все-все» — Алан Милн
«Властелин колец» — Джон Р. Р. Толкин
«Война и мир» — Лев Толстой
«Война миров» — Герберт Уэллс
«Возвращение в Брайдсхед» — Ивлин Во
«Волхв» — Джон Фаулз
«Вор времени» — Терри Пратчетт
Г
«Гарри Поттер и кубок огня» — Джоан Роулинг
«Гарри Поттер и философский камень» — Джоан Роулинг
«Гарри Поттер и тайная комната» — Джоан Роулинг
«Гарри Поттер и узник Азкабана» — Джоан Роулинг
«Гордость и предубеждение» — Джейн Остин
«Горменгаст» — Мервин Пик
«Город как Элис» — Невил Шют
«Граф Монте-Кристо» — Александр Дюма
«Гроздья гнева» — Джон Стейнбек
«Грозовой перевал» — Эмили Бронте
«Громобой» — Энтони Хоровитц
Д
«Далекие шатры» — Мэри Маргарет Кей
«Двойняшки» — Жаклин Уилсон
«Девочка-находка» — Жаклин Уилсон
«Девчонки гуляют допоздна» — Жаклин Уилсон
«Девчонки в поисках любви» — Жаклин Уилсон
«Девчонки в слезах» — Жаклин Уилсон
«Дети полуночи» — Салман Рушди
«День шакала» — Фредерик Форсайт
«День триффидов» — Джон Уиндем
«Дэнни — чемпион мира» — Роальд Даль
«Джеймс и гигантский персик» — Роальд Даль
«Джейн Эйр» — Шарлотта Бронте
«Джуд незаметный» — Томас Харди
«Дневник Бриджит Джонс» — Хелен Филдинг
«Дневники принцессы» — Мэг Кэбот
«Дневник Трейси Бикер» — Жаклин Уилсон
«Доводы рассудка» — Джейн Остин
«Дом из листьев» — Марк Данилевски
«Дракула» — Брэм Стокер
«Дэвид Копперфильд» — Чарльз Диккенс
«Дюна» — Фрэнк Герберт
Ж
«Женщина в белом» — Уильям Уилки Коллинз
«Жестокое море» — Николас Монсаррат
З
«Заклинатель лошадей» — Николас Эванс
«Зеленая миля» — Стивен Кинг
И
«Искупление» — Иэн Макьюэн
«Имя розы» — Умберто Эко
К
«Каин и Авель» — Джеффри Арчер
«К востоку от рая» — Джон Стейнбек
«Ким» — Редьярд Киплинг
«Клан пещерного медведя» — Джин Ауэл
«Ключ от всех дверей» — Энтони Хоровитц
«К оружию! К оружию!» — Терри Пратчетт
«Корабельные новости» — Энни Прул
«Король былого и грядущего» — Теренс Уайт
«Крестики-нолики» — Мэлори Блэкмен
«Крестный отец» — Марио Пьюзо
«Кэтрин» — Ани Сэтон
Л
«Ласточки и амазонки» — Артур Рэнсом
«Лев, колдунья и платяной шкаф» — Клайв Стэйплз Льюис
«Лечение Джорджа Марвелуса» — Роальд Даль
«Лола Роза» — Жаклин Уилсон
«Лолита» — Владимир Набоков
«Лорна Дун» — Ричард Блэкмор
«Любовь во время холеры» — Габриэль Гарсиа Маркес
М
«Маленькие женщины» — Луиза Мэй Олкотт
«Маленький принц» — Антуан де Сент-Экзюпери
«Мандолина капитана Корелли» — Луи де Берньер
«Мастер и Маргарита» — Михаил Булгаков
«Матильда» — Роальд Даль
«Мелкие боги» — Терри Пратчетт
«Мемуары гейши» — Артур Голден
«Миддлмарч» — Джордж Элиот
«Мир глазами Гарпа» — Джон Ирвинг
«Мир Софии» — Йостейн Гордер
«Моби Дик» — Герман Мелвилл
«Молитва об Оуэне Мини» — Джон Ирвинг
«Мор, ученик смерти» — Терри Пратчетт
«Мотылек» — Анри Шарьер
«Мрачный жнец» — Терри Пратчетт
«Мужчина и мальчик» — Тони Парсонс
«Музей моих тайн» — Кейт Аткинсон
«Мэр Кэстербриджа» — Томас Харди
Н
«Над пропастью во ржи» — Джером Сэлинджер
«На западном фронте без перемен» — Эрих Мария Ремарк
«На игле» — Ирвин Уэлш
«Невыносимая легкость бытия» — Милан Кундера
«Неуютная ферма» — Стелла Гиббонс
«Ничей дневник» — Джордж и Уидон Гроссмит
«Ночная стража» — Терри Пратчетт
О
«Обитатели холмов» — Ричард Адамс
«Обладать» — Антония Сьюзен Байетт
«О дивный новый мир» — Олдос Хаксли
«О мышах и людях» — Джон Стейнбек
«Оливер Твист» — Чарльз Диккенс
«Они играли на траве» — Терри Венейблс и Гордон М. Уильямс
«Оно» — Стивен Кинг
«Осиная фабрика» — Иэн Бэнкс
«Остров сокровищ» — Роберт Стивенсон
«Отверженные» — Виктор Гюго
«Очень голодная гусеница» — Эрик Карл
П
«Парфюмер» — Патрик Зюскинд
«Паутина Шарлотты» — Элвин Брукс Уайт
«Пение птиц» — Себастьян Фолкс
«Песнь на закате» — Льюис Грессик Гиббон
«Плохие девчонки» — Жаклин Уилсон
«Пляж» — Алекс Гарленд
«Повесть о двух городах» — Чарльз Диккенс
«Повелитель мух» — Уильям Голдинг
«Подходящий жених» — Викрам Сет
«Портрет Дориана Грея» — Оскар Уайльд
«Посмертные записки Пиквикского клуба» — Чарльз Диккенс
«Поющие в терновнике» — Колин Маккалоу
«Правда» — Терри Пратчетт
«Преступление и наказание» — Федор Достоевский
«Пролетая над гнездом кукушки» — Кен Кизи
«Противостояние» — Стивен Кинг
«Пурпурный цвет» — Элис Уокер
«Пятый элефант» — Терри Пратчетт
Р
«Рассказ служанки» — Маргарет Этвуд
«Разрисованная мама» — Жаклин Уилсон
«Ребекка» — Дафна Дюморье
«Ребенок из чемодана» — Жаклин Уилсон
«Рискованные игры» — Жаклин Уилсон
«Рождественская песнь» — Чарльз Диккенс
«Роковая музыка» — Терри Пратчетт
С
«Сага о Форсайтах» — Джон Голсуорси
«Сайлес Марнер» — Джордж Элиот
«Санта-Хрякус» — Терри Пратчетт
«Сегун» — Джеймс Клавелл
«Секреты» — Жаклин Уилсон
«Семейная реликвия» — Розамунд Пилчер
«Семейство Твит» — Роальд Даль
«Сердце тьмы» — Джозеф Конрад
«Серебряный меч» — Ян Серрэйлер
«Сила единства» — Брюс Куртеней
«Скотный двор» — Джордж Оруэлл
«Собака Баскервилей» — Артур Конан Дойл
«Спокойной ночи, мистер Том» — Мишель Магориан
«Старик и море» — Эрнест Хемингуэй
«Сто лет одиночества» — Габриэль Гарсиа Маркес
«Столпы Земли» — Кен Фоллетт
«Стража! Стража!» — Терри Пратчетт
«Сыновья и любовники» — Дэвид Герберт Лоуренс
Т
«Таинственный сад» — Фрэнсис Бернетт
«Тайная история» — Донна Тартт
«Тайна волшебного дерева» — Энид Блайтон
«Тайный дневник Адриана Моула 13 3/4 лет» — Сью Таунсенд
«Темные начала» — Филип Пулман
«Трое в лодке, не считая собаки» — Джером К. Джером
«Тэсс из рода д’Эрбервиллей» — Томас Харди
У
«Убить пересмешника» — Харпер Ли
«Ужастики» — Роберт Лоуренс Стайн
«Улисс» — Джеймс Джойс
«Уловка-22» — Джозеф Хеллер
«Унесенные ветром» — Маргарет Митчелл
Ф
«Фантастический мистер Фокс» — Роальд Даль
«Филантропы в рваных штанах» — Роберт Тресселл
«Франкенштейн» — Мэри Шелли
Х
«Хайди» — Иоганна Шпири
«Хозяин морей: Командир и штурман» — Патрик О’Брайан
«Холодный дом» — Чарльз Диккенс
«Хрупкое равновесие» — Рохинтон Мистри
Ц
«Цвет волшебства» — Терри Пратчетт
«Цветы на чердаке» — Вирджиния Эндрюс
Ч
«Чарли и шоколадная фабрика» — Роальд Даль
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — Ричард Бах
«Чародей» — Раймонд Фэйст
«Черный красавчик» — Анна Сьюэлл
«Чужестранка» — Диана Гэблдон
Э
«Эмма» — Джейн Остин
Я
«Я захватываю замок» — Доди Смит
«Ямы» — Луис Сашар
«Ярмарка тщеславия» — Уильям Теккерей
1-9, A-Z
1984» — Джордж Оруэлл
«39 ступеней» — Джон Бьюкен
«Hi-Fi» — Ник Хорнби
Этот список был составлен телекомпанией BBC с подачи англоязычных читателей, поэтому в нем преобладают авторы, пишущие или писавшие на английском.
Чтобы компенсировать этот перекос, дополняем список русскоязычными авторами
«Евгений Онегин» — Александр Пушкин
«Капитанская дочка» — Александр Пушкин
«Герой нашего времени» — Михаил Лермонтов
«Мертвые души» — Николай Гоголь
«Тарас Бульба» — Николай Гоголь
«Братья Карамазовы» — Федор Достоевский
«Идиот» — Федор Достоевский
«Кавказский пленник» — Лев Толстой
«История одного города» — Михаил Салтыков-Щедрин
«Левша» — Николай Лесков
«Гранатовый браслет» — Александр Куприн
«Рассказы» — Антон Чехов
«Чайка» — Антон Чехов
«Белая гвардия» — Михаил Булгаков
«Записки юного врача» — Михаил Булгаков
«Петр I» — Алексей Толстой
«Двенадцать стульев» — Илья Ильф, Евгений Петров
«Котлован» — Андрей Платонов
«Пикник на обочине» — братья Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу» — братья Стругацкие
«Записки охотника» — Иван Тургенев
«А зори здесь тихие» — Борис Васильев
«Два капитана» — Вениамин Каверин
«Алые паруса» — Александр Грин
«Доктор Живаго» — Борис Пастернак
«Тихий Дон» — Михаил Шолохов
«Уроки французского» — Валентин Распутин
«Мы» — Евгений Замятин
«Уральские сказы» — Павел Бажов
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