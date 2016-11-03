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Домашний творог своими руками

Я долго искала рецепт творога, который мне нравится и у меня получается. Иногда хочется нежного, без крупинок мягкого творожка, как в детстве у бабушки.

organic-milkБерем 2 литра натурального (Organic, 3.25%), наисвежайшего молока. Из старого, перекисшего молока хороший творог не получится.

Выливаем молоко в кастрюльку. Она может быть любой, только не эмалированной, а то подгорит при нагревании.

Оставляем кастрюльку на кухне — на столе или на плите — поближе к теплу, на 30 часов. НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО В КАСТРЮЛЬКЕ МЕШАТЬ. Хотелось получить хороший зернистый творог, а получался сухой мелкокрупинчатый или замазка. Так что, повторю: во время приготовления творога ничего мешать нельзя, нужно дать сформироваться хорошему творожному сгустку.

Через 30 часов молоко скиснет, и превратится в простоквашу с небольшим количеством жидкости.

tvorog-plitaДалее ставим нашу простоквашу на самый маленький огонь и нагреваем, но до кипения не доводим. Ничего не мешаем! По краешку простокваши появляются маленькие пузырики. Нагреваем до состояния, когда до кастрюльки будет горячо дотронуться рукой.

Выключаем огонь и оставляем кастрюльку до полного остывания и еще немного. Так сказать, для созревания. На 10 часов. Я оставляла на ночь. За это время простокваша сгустится и как бы отделится от стенок кастрюли. Сыворотка должна быть прозрачная.

Откидываем творог на марлю. Сыворотку не выливайте. Ее можно использовать для приготовления дрожжевого теста. Оно получается очень нежное и легкое на сыворотке.

Подвешиваем творог над раковиной. Держим его так до тех пор, пока не перестанут капать последние капли. Я держу примерно 1 час.

Не передерживайте творог в марле, иначе он будет сухим.

tvorog-domaВыкладываем готовый творожок в мисочку. В холодильнике он легко хранится 3-5 дней в наисвежайшем состоянии. А какие из него творожнички нежные, не кислые совсем. А начинка для ватрушек…

Приятного аппетита!

 

/1 Комментарий/от
1 ответить
  1. Lia
    Lia says:

    Это поистине супер рецепт, вчера попробовала повторить это, достаточно вкусняшно вышло. благодарю! Буду читать этот ресурс частенько. )))

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